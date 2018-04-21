В Вашингтоне открылась выставка картин «К России с любовью»

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости Екатерина Соболь . Российский Культурный центр в Вашингтоне в пятницу представил работы двух российских художников Юрия и Виктории Бондаренко под названием «К России с любовью», передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков пейзажных работ посвящены России — Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Крыму, русской деревне и другим уголкам страны в различные времена года и суток.

Открывая выставку, исполняющий обязанности главы Культурного центра в Вашингтоне Наталья Мороз отметила, что «именно такого признания любви к России сейчас очень не хватает, и оно востребовано».

Юрий Бондаренко (пейзажи которого в основном представлены на выставке) в беседе с РИА Новости отметил, что большую часть его времени занимают портреты, например, одна из его последних работ — портрет патриарха Кирилла. Художник признался, что работа захватывала его, он сам и патриарх остались довольны тем, что получилось. Но пейзажи — это совершенно другое, продолжает Бондаренко.

"Пейзаж для художника как молитва. Прославление мира, того, что создано Богом. Я пишу их с удовольствием. И, кстати, русские пейзажи очень популярны за рубежом. Поэтому выставляю я за границей в основном именно пейзажи", — отметил собеседник агентства.

Персональных выставок по всему миру и в России у Бондаренко было около 60. Он много выставлялся в Японии, в Великобритании. Творческие планы Бондаренко — «побольше пожить и побольше написать». «Как говорил Лев Толстой , сейчас я знаю, что нужно написать на ближайшие лет двести. Вот и я живу с таким ощущением — написать бы только те картины, которые я хочу написать», — говорит художник.

Главное влияние на его манеру живописи, по признанию Бондаренко, оказал русский реализм. «Это традиции русской реалистической школы пейзажа. Часто художники стараются утвердиться в какой-то манере. Именно в своей — необычной. Этого я стараюсь избегать тщательно. Если, опять-таки, обращаться к Толстому — это мой любимый писатель, — он говорил, что „я хочу писать так, чтобы каждый, кто читает мои книги, думал, что это то самое, о чем он думал, о чем он сам знает“. Он хотел форму сделать незаметной», — поясняет Бондаренко.

Творческий путь Бондаренко начался поздно, сначала он учился в авиационном институте и почти его закончил, и именно там он всерьез занялся живописью. Потом, так и не окончив авиационный, художник поступил в Суриковский институт. «Туда тоже готовился сам, не заканчивал ни художественной школы, ни училища. Когда я поступил в Суриковский, тогда я понял, что сбылась моя мечта. Я понял, что я — художник на всю жизнь и буду заниматься только этим. Это был момент счастья», — признается собеседник агентства.

После окончания Суриковского института, Бондаренко поступил в аспирантуру, некоторое время преподавал. Но, хотя на этом поприще были успехи, все-таки решил уйти в «свободное плавание».

Несколько работ на выставке принадлежат кисти супруги Юрия Бондаренко — Виктории. Ее картины тоже посвящены России. Например, одна из них передает настроение золотой московской осени.