Ещё
В Кирове подвели итоги конкурса «Вятская книга года — 2017»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кирове подвели итоги конкурса «Вятская книга года — 2017» 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Итоги XX областного конкурса-выставки «Вятская книга года — 2017» подвели в библиотеке имени А. И. Герцена 20 апреля.
На церемонию награждения в большом читальном зале собрались более 130 человек — друзья библиотеки и любители книги. Победителей объявили по 8 конкурсным номинациям: «Лучшее издание, посвященное краю», «Жизнь замечательных земляков», «Лучшее художественное произведение», «Лучшее художественное произведение. Поэзия», «Книга детям», «Научное издание», «Учебное пособие», «Лучший издательско-полиграфический проект». Также участникам выставки вручено 29 специальных дипломов.
В конкурсе-выставке приняло участие около 900 названий печатных изданий (книг, брошюр, проспектов, журналов), электронных изданий, вышедших в Кировской области в 2017 году и поступивших в библиотеку в качестве обязательного экземпляра. На выставке были представлены рукописные книги и произведения вятских авторов, изданные за пределами области, а также материалы регионального конкурса «Земский букварь».
В рамках выставки, проходившей с 23 марта по 20 апреля, состоялись областные Дни вятской книги, в которых участвовали авторы книг, писатели, художники, музыканты, журналисты, краеведы, издатели, библиотекари нашего региона. На библиотечных площадках города и области проходили творческие вечера вятских прозаиков и поэтов, краеведов, презентации новых книг, выставки, литературные вечера.
Издания 2017 года, участвующие в выставке-конкурсе, традиционно станут частью фонда областной библиотеки. За 20 лет выставки-конкурса «Вятская книга года» в фонд областной библиотеки «Память Вятки» поступило около 20 тысяч изданий.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове пропал 32-летний мужчина В Кирове предложили установить памятник Сталину К «Бессмертному полку» в Кирове смогут присоединиться все желающие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино24
Тест: угадайте актеров русского происхождения4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Звезды пришли на открытие ММКФ21
Пропавшие красавицы нашего кино10
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение