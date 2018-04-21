В Кирове подвели итоги конкурса «Вятская книга года — 2017»

Итоги XX областного конкурса-выставки «Вятская книга года — 2017» подвели в библиотеке имени А. И. Герцена 20 апреля.

На церемонию награждения в большом читальном зале собрались более 130 человек — друзья библиотеки и любители книги. Победителей объявили по 8 конкурсным номинациям: «Лучшее издание, посвященное краю», «Жизнь замечательных земляков», «Лучшее художественное произведение», «Лучшее художественное произведение. Поэзия», «Книга детям», «Научное издание», «Учебное пособие», «Лучший издательско-полиграфический проект». Также участникам выставки вручено 29 специальных дипломов.

В конкурсе-выставке приняло участие около 900 названий печатных изданий (книг, брошюр, проспектов, журналов), электронных изданий, вышедших в Кировской области в 2017 году и поступивших в библиотеку в качестве обязательного экземпляра. На выставке были представлены рукописные книги и произведения вятских авторов, изданные за пределами области, а также материалы регионального конкурса «Земский букварь».

В рамках выставки, проходившей с 23 марта по 20 апреля, состоялись областные Дни вятской книги, в которых участвовали авторы книг, писатели, художники, музыканты, журналисты, краеведы, издатели, библиотекари нашего региона. На библиотечных площадках города и области проходили творческие вечера вятских прозаиков и поэтов, краеведов, презентации новых книг, выставки, литературные вечера.

Издания 2017 года, участвующие в выставке-конкурсе, традиционно станут частью фонда областной библиотеки. За 20 лет выставки-конкурса «Вятская книга года» в фонд областной библиотеки «Память Вятки» поступило около 20 тысяч изданий.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области