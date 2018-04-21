«Это точно нарисовано?»: художница создает сверхреалистичные рисунки

В мире существует много художников, поражающих своими невероятными работами. Талантливые люди демонстрируют портреты, глядя на которые кажется, что с холста на нас смотрит живой человек. А художница, завоевавшая интерес нескольких тысяч подписчиков в сети, создает рисунки, которые почти невозможно отличить от реальных предметов.

Нужно приложить немало усилий, чтобы понять, где рисунок, а где действительность. Женщина, которая создает эти реалистичные работы, пока не может похвастаться многомиллионной аудиторией, но с каждым разом фолловеров в её микроблоге становится все больше. А привлекает она людей необычным методом рисования.

Рисунки женщины создают иллюзию реальных предметов. Смотря на эти необычные картины, интернет-пользователи с трудом верят в то, что это создано простыми карандашами на бумаге. Однако это действительно так, художница часто показывает поэтапный процесс работы, публикуя фотоснимки или видеозаписи.

В сети удивляются, почему у дарования так мало почитателей. Пользователи интернета призывают других делиться талантом женщины, чтобы о ней узнало как можно больше людей. По их мнению, такой дар не должен прятаться. «Это точно нарисовано?» «Просто невероятная аккуратность. Это очень похвально! Много талантливых художников, но вы уникальна!» «Ого! Вот это талантище» «Мне так нравятся ваши работы» «Очень странно, что вы еще не мировая знаменитость!»

Почти семь тысяч подписчиков художницы ежедневно наблюдают за её творчеством и, получая эстетическое удовольствие, просят её не останавливаться и продолжать радовать их новыми произведениями искусства. Многие признаются, что при просмотре «вкусных» рисунков, у них пробуждается аппетит, ведь работы действительно смотрятся правдоподобно.

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