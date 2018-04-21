Петербургский уик-энд: городская афиша на 21 — 22 апреля

Культурная программа этих выходных готовит петербуржцев к уличной активности. Любители прокатиться на двух колесах с мотором отправятся на мотовыставку IMIS в «Ленэкспо». Свои весенние радости у любителей фиалок — для них открылась бесплатная выставка. Русский музей показывает задушевные картины деревенской жизни. Завершатся же выходные французским джазом.

Мотовыставка IMIS 2018

Когда: все выходные, 11.00 — 19.00 Где: «Ленэкспо»

Билеты: 800 руб.

В седьмом павильоне выставочного центра «Ленэкспо» в эти выходные работает крупнейшая в России мотовыставка — IMIS 2018. Посетители смогут полюбоваться как классическими моделями, так и новинками мотоиндустрии США, Европы, Японии и России. Среди творцов мотоциклетного будущего будет разыгран Кубок кастомайзеров. Частные коллекционеры продемонстрируют свои мотораритеты образца 1912 — 1972 гг. Кроме этого посетителей ждут выступления команд по мотофристайлу и насыщенная культурная программа.

Весенняя выставка фиалок

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Выставочный зал Общества «Знание» (Литейный пр., 42)

Вход свободный

В Выставочном зале Общества «Знание» — яркое весеннее событие. Сезон открывают любители растений семейства геснериевых. Именно к нему относятся фиалки, стрептокарпусы и другие любимые в народе эти популярные комнатные цветы. Садовники и озеленители дачных участков увидят потрясающее многообразие сортов этих растений, узнают секреты работы с ними, а также смогут посетить лекции и принять участие в круглых столах с участием специалистов-агрономов. Даже если вы и не выращиваете эти милые цветочки, поглядеть на них — сплошной восторг.

Космический субботник

Когда: 21 апреля, 12.00 Где: Пулковская обсерватория (Пулковское шоссе, 65, корп. 2)

Вход свободный

Нынешняя суббота — один из тех редких дней, когда есть возможность познакомиться с Пулковской обсерваторией изнутри. Все желающие приглашаются принять участие в субботнике и помочь сотрудникам подготовить территорию учреждения к летнему сезону. Все необходимые инструменты добровольцам выдадут на месте. В знак благодарности организаторы обещают устроить экскурсию по обсерватории, в том числе и в той части, которая не показывается публике. Для участия в субботнике нужно зарегистрироваться на официальной странице мероприятия.

«Маленький принц» со звездой

Когда: 22 апреля, 12.00 Где: Мариинский-3 Билеты: 1400 — 5000 руб.

Концертный зал Мариинского театра посвящает воскресный день детской аудитории, ради которой из Москвы пригласили популярнейшего Сергея Безрукова. Актер вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Кирилла Черчика представит публике сценически-музыкальную версию не менее популярной сказки Антуана де Сент-Экзюпери . Безруков выступит в роли режиссера и чтеца, а музыканты оформят его выступление фрагментами сочинений Сен-Санса, Дебюсси и Равеля. Спектакль является совместной продукцией с Московским Губернским театром.

Страна Перемилово

Когда: все выходные, 10.00 — 18.00 Где: Михайловский замок

Билеты: 200 — 450 руб.

Очень вдохновляющая выставка открылась в Михайловском замке Государственного Русского музея. Экспозиция работ художника Виктора Любарова озаглавлена «Страна Перемилово. Живопись масляными красками отечественного производства». Это самая настоящая концепция: жизнь, изображенная в представленных работах, — тоже «отечественного производства». С помощью юмористической манеры повествования и лубочных приемов Любаров создает мир российской провинции и выводит в образах своих персонажей настоящий русский характер. Кажущееся простодушие сочетается здесь с тонким психологизмом и вниманием к мельчайшим деталям. А изображенные сюжеты, которые каждый день своими глазами видят жители глубинки, будут очень интересны и обитателям большого города.

«Образы Родины»

Когда: все выходные, 11.00 — 18.00 Где: Музей артиллерии

Билеты:100 — 250 руб.

В Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открыта персональная выставка главного художника музея Евгения Емельянова . В экспозиции представлены более 80 работ в жанре книжной и станковой графики, впервые демонстрируется графическая серия «Между Востоком и Западом», посвященная противостоянию Руси и ее соседей. Емельянов — выпускник мастерской церковно-исторической живописи Института им. Репина. И смысловым центром выставки стало огромное полотно, предназначенное для будущей панорамы «Ледовое побоище», которая будет возведена во Пскове и повествует о подвиге князя Александра Невского и его войска. Также на выставке представлены пейзажные работы художника.

«Поющая маска»

Когда: 21 апреля, 18.00 Где: Учебный театр «На Моховой»

Билеты: 400 — 700 руб.

В Учебном театре «На Моховой» (Моховая ул., 35) в эту субботу подводят итоги Фестиваля актерской песни «Поющая маска» им. Андрея Петрова . Этот жанр мы помним и любим по замечательным фильмам советских лет. Сейчас же актерская песня — явление редкое, если говорить о качестве, тонкости интонации и одновременном сценическом мастерстве. В конкурсе приняли участие студенты ведущих творческих вузов России. В этот вечер на сцене театра пройдет церемония награждения победителей, а после начнется гала-концерт.

Фабьен Мари и легкий джаз

Когда: 22 апреля, 19.00 Где: Филармония джазовой музыки

Билеты: 2000 руб.

Воскресный вечер в Филармонии джазовой музыки будет легким и красивым. В сопровождении квинтета Дмитрия Баевского здесь выступит один из самых известных джазовых трубачей Фабьен Мари. Уже 20 лет он носит титул первой трубы на джазовой сцене Парижа, музыкант неоднократно признавался французским музыкантом года. Программа вечера разнообразна — прозвучат свинг, би-боп, хард-боп, а также авторская музыка.

интернет-журнал «Интересант»