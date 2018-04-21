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Два вологодских музея вошли в топ-15 самых интересных в России
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Два вологодских музея вошли в топ-15 самых интересных в России 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Рейтинг сформировала Ассоциация туроператоров страны. В число лучших вошли музей «Традиционные лодки Белозерского края» и историко-этнографический комплекс «Древнерусское поселение Сугорье».
Члены экспертной группы Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ рассмотрели только частные музеи. Сейчас это активно развивающаяся ниша туризма, однако у многих музеев такого формата нет даже собственных сайтов.
Внимание экспертов привлек один из таких малоизвестных музеев жителя Белозерья Михаила Столярова. Он посвящен рыболовецкому промыслу. Центральное место в экспозиции занимает лодка-белозерка, а рядом с ней расположились «рюхо», «душегубка», «долбленка» и различные рыболовные снасти. Да и сам хозяин музея — мастер на все руки — изготавливает лодки, рассказывает об истории, эволюции и технологии лодочного ремесла.
А погрузиться в атмосферу Древней Руси гости могут в историко-этнографическом комплексе «Сугорье». Музей также вошел в рейтинг 15 самых интересных музеев страны. Центром комплекса является «Княжий двор» — воссозданная древнерусская усадьба с бытовыми и хозяйственными постройками и ремесленными мастерскими. Гости «вживую» знакомятся с традициями далеких предков, облачаясь в исторические костюмы и присутствуя на военном совете князя и его дружины.
Также в топ-15 вошли «Дом мореного дуба» в Козьмодемьянске, резиденция Бабы-яги в Калязине, музей гадов в Приволжском (Гадово), музеи села Вятское и другие.
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