Около 93 тысяч человек посетили исторический мультимедийный парк в Нижнем Новгороде 

92 698 человек посетили в Нижнем Новгороде с 4 ноября 2017 по 19 апреля 2018 года исторический мультимедийный парк «Россия — моя история»
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе исторических парков «Россия — моя история».
Статистика парка в Нижнем Новгороде показывает, что более половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе».
В настоящее время проект состоит из 16 павильонов в крупнейших городах страны.
С момента открытия первой выставки проекта в 2013 году посетителями исторических парков стали 5,5 млн человек.