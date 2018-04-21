Около 93 тысяч человек посетили исторический мультимедийный парк в Нижнем Новгороде

92 698 человек посетили в Нижнем Новгороде с 4 ноября 2017 по 19 апреля 2018 года исторический мультимедийный парк «Россия — моя история»

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе исторических парков «Россия — моя история».

Статистика парка в Нижнем Новгороде показывает, что более половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе».

В настоящее время проект состоит из 16 павильонов в крупнейших городах страны.

С момента открытия первой выставки проекта в 2013 году посетителями исторических парков стали 5,5 млн человек.