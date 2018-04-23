В ООН представили первый том альбома о культуре коренных народов Якутии

ЯКУТСК, 23 апр — РИА Новости . Первый том альбома-каталога «Сибирская коллекция в музеях США» о культурном наследии коренных народов Республики Саха (Якутия) представил на Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов (ПФКН) председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аппарата Госсобрания республики.

Первый том альбома был издан в рамках международного проекта «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира с XVII по начало XX века», сказал собеседник агентства. По его словам, проект был одобрен на четырнадцатой сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов (ПФКН) в Нью-Йорке в 2015 году. В реализации первого этапа проекта приняли участие сотрудники Американского музея естественной истории: ученые из Якутии занимались изучением и описанием материальных объектов культурного наследия коренных народов России совместно с американскими коллегами.

"В издании впервые публикуются в полном объеме подробные сведения на русском и английском языках об артефактах народов саха, эвенов и юкагиров, находящихся в коллекциях Американского музея естественной истории в Нью-Йорке и Национального музея естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне", — процитировали в пресс-службе слова Жиркова на ПФКН в Нью-Йорке.

Он отметил, что в музеях США, Великобритании, Германии, Дании, Франции, Австрии, Швейцарии сохранилась память о культурном наследии народов Якутии — раритеты, свидетельствующие о национальной самобытности северных этносов.

"В настоящее время исследовательская группа сотрудников Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) работает в музеях Германии для подготовки второго тома проекта. Третий том проекта будет посвящен предметам материального и культурного наследия, обнаруженным якутскими исследователями в других странах Европы", — добавил Жирков.

В свою очередь руководитель секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Чандра Рой-Хенриксен отметила, что проект Республики Саха представляет собой уникальную возможность демонстрации и возрождения языка, культуры и искусства коренных народов.

"Опыт международного проекта под эгидой Постоянного форума ООН, принятого по инициативе спикера якутского парламента, необходимо распространить и на другие коренные народы мира. Мы надеемся, что это издание вдохновит представителей других культур документировать и сохранять свое материальное и духовное наследие", — процитировали в пресс-службе Рой-Хенриксен.

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов — высший консультативный орган, который занимается вопросами, касающимися экономического и социального развития, культуры коренных народов, сохранения окружающей среды, а также вопросами образования, здравоохранения и прав человека. Сессии форума проходят ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием представителей Мексики, Японии, Австралии, Колумбии и африканского континента.

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