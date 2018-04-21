Традиционные ценности: как меняются вкусы коллекционеров-миллиардеров

Рассматривая российские коллекции, выставляемые в частных музеях и на выставках, искусствовед Михаил Каменский по просьбе Forbes Life оценил эстетические предпочтения их владельцев.

По мнению Каменского, можно выделить несколько основных трендов:

• Собиратели русской иконы. Яркий пример — Михаил Абрамов и его Музей русской иконы.

• Русское искусство, впитавшее дух импрессионизма — Борис Минц и его частный музей

• Реализм и соцреализм, получивший форму советского модернизма, «суровый стиль» в музее ИРРИ Алексея Ананьева

• Искусство первой трети XX века, от «Мира искусства» до мастеров советской предвоенной эпохи, исключая беспредметность — собрание Петра Авена . По мнению Каменского, коллекция Авена, 20, 15 и даже 10 лет назад воплощала эстетические идеалы представителей самой передовой, образованной и прогрессивно мыслящей российской элиты, в основном состоящей из поколения самого Авена. Но сейчас, когда происходит смена поколений, эстетические предпочтения элиты сместились в сторону современного искусства. А коллекция Авена превращается в манифест либерального консерватизма рубежа ХХ — XXI веков. При этом и сам коллекционер, и эксперты высоко оценивают значимость собрания, которое соответствует музейному уровню. «Собрание Петра Олеговича по качеству и количеству работ, а главное, концептуальности подбора, многократно превосходит все имеющиеся частные коллекции русского искусства», — говорит Михаил Каменский.

• Русский реализм XIX— начала XX века по-прежнему остается доминирующим российским трендом, поскольку соответствует представлениям об эталоне национальной русской школы и легко считывается нашими согражданами любым. Этот эстетический эталон стабилен на протяжении десятилетий и эффективно сопротивляется проникновениям любых модификаций «черных квадратов». Но среди собирателей Шишкина, Васнецова и Айвазовского не так уж много лидеров общественного мнения, поэтому их коллекции не персонифицированы в публичном пространстве.

• Этнически обусловленные коллекции, например, коллекция Вячеслава Кантора , поставившего перед собой задачу собрать шедевры, олицетворяющие собой еврейских художественный гений.

• Коллекции, отражающие имперское сознание советского периода, с 1930-х до 50-х годов. Например, коллекции Александра Добровинского , собравшего великолепные образцы материальных носителей этого сознания — агитфарфор, агитлак, агиткость, мебель сталинского ампира, а также выпускающего книги с подробнейшим описанием и анализом архивного наследия икон этой «имперскости» — Григория Алекандрова и Любови Орловой

• Коллекции «другого искусства», фиксирующие общественное сознания эпохи шестидесятничества, в частности, собрания Марка Курцера , Михаила Алшибая и Александра Кроника.

Все эти направления публичного коллекционирования выражают эстетические предпочтения и интеллектуальные увлечения разных сегментов нашего общества. На арт-рынке российские вкусы выражены значительно конкретней. Рынок с 1990-х до середины 2000-х годов следовал моде на русский реализм и искусство серебряного века, рассказывает искусствовед Михаил Каменский. — Следом, в период президентства Дмитрия Медведева , возник очевидный коллекционерский интерес к современным русским художникам, совмещенный с инвестиционным аппетитом к импрессионистам и европейским модернистам.

Возвращение Владимира Путина обозначило очередную смену парадигмы — в фокусе рынка традиционные художественные ценности, первые имена русской художественной школы, сформировавшие эстетический канон поколений. Манифестом этого интереса стали невероятно успешные художественные события, прямого отношения к рынку не имеющие — выставки Айвазовского, Серова, Серебряковой, Верещагина.

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