В Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел областного центра 25 апреля откроется выставка члена Союза художников России и иллюстратора детских книг Андрея Мазина.
Также в экспозиции будут представлены работы юных художников: Юлии Бородиной, Екатерины Шелыгановой, Олега Мацокина, Ирины Гавриловой и Софьи Даниловой.
Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, авторы предложат вниманию зрителей свои лучшие работы, созданные в рамках проекта школы «Учитель и ученик».
Официальное открытие, на котором будут присутствовать художники, состоится в среду, 25 апреля, в 16:00. Выставка будет работать до 16 мая. Вход свободный.
Сообщение Жители Орла увидят «Разнообразие и единство» появились сначала на РИА 57.