Жители Орла увидят «Разнообразие и единство»

В Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел областного центра 25 апреля откроется выставка члена Союза художников России и иллюстратора детских книг Андрея Мазина.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, авторы предложат вниманию зрителей свои лучшие работы, созданные в рамках проекта школы «Учитель и ученик».

Официальное открытие, на котором будут присутствовать художники, состоится в среду, 25 апреля, в 16:00. Выставка будет работать до 16 мая. Вход свободный.