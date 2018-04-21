В Эрмитаже открылась выставка «Эмилия и Илья Кабаковы. В будущее возьмут не всех»

"Выставка-ретроспектива «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» призвана продемонстрировать становление творческого метода автора и его эволюцию на примере инсталляций, архитектурных моделей, произведений живописи и графики. В своих работах творческий союз мифологизирует рутинную, будничную, коммунальную жизнь СССР, герои их произведений — уязвимые романтики и забытые художники-мечтатели, живущие в прозаичных условиях советского быта", — сказали в музее.

Выставка стала результатом совместной работы Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и Галереи Тейт при поддержке ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети" ). Здесь представлено около 100 произведений из художественных музеев и частных коллекций России, Европы и США.

Илья Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске и является ярким представителем московского концептуализма, позднего поколения советских художников с мировым признанием. Он знаменит созданием нового жанра — тотальной инсталляции, где произведением является целое художественное пространство, а не конкретный объект. С будущей супругой Эмилией он познакомился после переезда в Нью-Йорк в 1988 году. Чуть ранее он опубликовал в журнале эссе о современных художниках «В будущее возьмут не всех», которое и нашло отражение в названии выставки в Эрмитаже.

Работы художника ранее уже выставлялись в Эрмитаже, в музее также есть Зал Кабаковых, где представлены две знаменитые инсталляции «Шкаф» и «Туалет». Подаренный художниками «Красный вагон» является знаковой составляющей постоянной экспозиции в Главном штабе.

Как ранее сообщал ТАСС, Илья и Эмилия Кабаковы возглавили рейтинг InArt2017 российских художников, определяющий их успешность по совокупности выставочной деятельности и продаж. Рейтинг был сформирован на основе нескольких десятков параметров, в том числе участия в музейных выставках и различных биеннале, а также анализа стоимости работ.