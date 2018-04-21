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В Эрмитаже открылась выставка «Эмилия и Илья Кабаковы. В будущее возьмут не всех»
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В Эрмитаже открылась выставка «Эмилия и Илья Кабаковы. В будущее возьмут не всех» 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Ретроспективная выставка художников-концептуалистов Эмилии и Ильи Кабаковых открылась в субботу в Главном штабе Государственного Эрмитажа в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе музея, экспозиция продемонстрирует становление и эволюцию их творчества. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что выставка Кабаковых является одним из главных событий года в музее.
"Выставка-ретроспектива «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» призвана продемонстрировать становление творческого метода автора и его эволюцию на примере инсталляций, архитектурных моделей, произведений живописи и графики. В своих работах творческий союз мифологизирует рутинную, будничную, коммунальную жизнь СССР, герои их произведений — уязвимые романтики и забытые художники-мечтатели, живущие в прозаичных условиях советского быта", — сказали в музее.
Выставка стала результатом совместной работы Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и Галереи Тейт при поддержке ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети"). Здесь представлено около 100 произведений из художественных музеев и частных коллекций России, Европы и США.
Илья Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске и является ярким представителем московского концептуализма, позднего поколения советских художников с мировым признанием. Он знаменит созданием нового жанра — тотальной инсталляции, где произведением является целое художественное пространство, а не конкретный объект. С будущей супругой Эмилией он познакомился после переезда в Нью-Йорк в 1988 году. Чуть ранее он опубликовал в журнале эссе о современных художниках «В будущее возьмут не всех», которое и нашло отражение в названии выставки в Эрмитаже.
Работы художника ранее уже выставлялись в Эрмитаже, в музее также есть Зал Кабаковых, где представлены две знаменитые инсталляции «Шкаф» и «Туалет». Подаренный художниками «Красный вагон» является знаковой составляющей постоянной экспозиции в Главном штабе.
Как ранее сообщал ТАСС, Илья и Эмилия Кабаковы возглавили рейтинг InArt2017 российских художников, определяющий их успешность по совокупности выставочной деятельности и продаж. Рейтинг был сформирован на основе нескольких десятков параметров, в том числе участия в музейных выставках и различных биеннале, а также анализа стоимости работ.
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