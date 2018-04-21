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Первая на Вологодчине экспозиция русских игрушек открылась в школе им. Корбакова
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Первая на Вологодчине экспозиция русских игрушек открылась в школе им. Корбакова 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
«Сундучок с игрушками» появился в художественной школе им. В. Н. Корбакова на Советском проспекте, 54. В новом культурно-просветительском отделе открылась выставка игрушек. Гости экспозиции узнают об истории возникновения и развития культуры игровой куклы. В торжественном открытии нового отдела принял участие заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.
В основу экспозиции легла частная коллекция игрушек преподавателя художественной школы Елены Ильиной. Это порядка 200 игрушек от традиционных кукол-скруток до фабричных игрушек Советского Союза, которых мастер собирала более 30 лет. Экспонаты выполнены в разных техниках и из различных материалов: дерева, глины, текстиля. Есть также и куклы в традиционных и в национальных костюмах.
«Сундучок с игрушками» станет не только выставочной зоной, но и площадкой для занятий с ребятами из детских садов и младшими школьниками. У гостей будет шанс изготовить своими руками традиционную народную игрушку.
«Это уникальный проект, который имеет двойной эффект. В новом отделе самые юные вологжане познакомятся с историей развития игрушки. В дальнейшем эта экспозиция будет обновляться и может стать еще одной точкой на туристической карте Вологды», — отметил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.
Еще одним направлением нового музея станет научно-исследовательская деятельность. Ученики вологодских школ смогут участвовать в создании творческих проектов по истории культуры и искусства города Вологды и Вологодской области.
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