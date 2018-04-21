Студенты из Беларуси открыли театральный фестиваль стран СНГ в Москве

В Москве открылся театральный фестиваль стран СНГ «ГИТИС-Мастер-класс», передает «МИР 24».

В нем участвуют студенты из самых разных стран. В программе — спектакли, семинары, дискуссии. Открыли фестиваль учащиеся государственной академии искусств Беларуси с постановкой «Христос приземлился в Гродно».

«Присутствовали представители Азербайджана, Армении, Молдовы, диалог я называю обменом, мы учимся друг у друга, делимся теми вещами, о которых кто-то может быть думал, но не мог их высказать», — сказал декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств Владимир Мищанчук

Завершится фестиваль 25 апреля.

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