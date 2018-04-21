Фарфоровая машина времени. В Коломенском презентовали выставку «Фарфороград»

В субботу, 21 апреля, в Малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича музея-заповедника Коломенское прошла презентация выставки Андрея Черкасова «Фарфороград». Представлял экспозицию и общался с гостями лично мастер.

На выставке, которая продлится до 20 мая 2018, представлены результаты более чем 20 лет работы Андрея Черкасова с фарфором. Основным источником вдохновения для художника, по его собственным словам, является XIX век, без его глобальных потрясений и мирным течением жизни. Поэтому большая часть коллекции представляет собой виды безмятежных фарфоровых провинциальных городов, с катающимися на деревянных санях детьми, городовыми, строго следящими за порядком и, разумеется классическими деревянными домами. Впрочем, на части витрин уже заметны подвижки в сторону современности — гостям открываются виды на миниатюрные панельные дома 60-70-х годов и школьниц в знакомых фартуках.

— У меня уже даже есть несколько моделей, сделанных по современным реалиям. Я сделал фигурку женщины, сидящей за монитором и к ней такого сисадмина, который из-за у нее из-за спины выглядывает. Но таких работ у меня буквально несколько штук, и в композицию для выставки они не складываются. Так что, думаю, увидеть что-то из «современной» серии можно будет не раньше, чем через год-два, к следующей моей выставке, — рассказал Андрей Черкасов. — Впрочем, у меня какого-то четкого творческого плана не существует. Делаю то, что прямо сейчас по душе. Так что, может быть, сначала закончу «советскую» коллекцию, а потом уже двинусь к дням сегодняшним.

Кроме фарфоровых миниатюр, на выставке Андрея Черкасова представлены его картины и фотоколлажи, созданные при помощи миниатюр. Среди рисованных полотен присутствуют как монументальные работы, которыми художник увлекался до того, как переключился на прикладное искусство, так и обычные натюрморты, написанные в свободное время. На фотоколлажах же можно увидеть бытовые сценки, воссозданные при помощи созданных Андреем Черкасовым фарфоровых фигурок.

— По большей части я свои работы между выставками просто храню в коробках. Однако сейчас, с помощью интернета, выставляться стало можно фактически на постоянной основе. Так что теперь не так обидно за лежащие без дела творения, — добавил Андрей Черкасов.