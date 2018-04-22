Художник Глеб Скубачевский: европейцы удивляются, почему я занимаюсь этой фигней

В Askeri Gallery открылась персональная выставка Глеба Скубачевского Anima Aliena. В экспозиции — арт-объекты молодого художника, выполненные из бумаги и акрила в изобретенной им технике. Корреспондент портала Москва 24 посетил выставку и узнал у ее автора, как создавались его необычные работы и почему на Западе удивляются, когда русские пишут абстракции.

— По какому принципу вы отбирали объекты для выставки?

— Здесь собраны работы за последние четыре года. Так получилось, что мы планировали делать выставку: Даша (куратор Дарья Моргачева) отобрала работы вместе с Полиной (галерист Полина Аскери ), и получилась если не ретроспектива, то достаточно масштабно. Выставка делится на более старые работы и совсем «свежак» 2018 года.

Выставка — о космосе. Это некие существа, некие формы жизни, которые как будто бы прилетели к нам из других миров. Такие образы в виде скульптур под стеклянными колпаками, образцы на холстах разных цветов. Одни работы выполнены обычным акрилом, другие — флюоресцентным, светящимся, который я стал использовать не так давно.

Изначально я сказал себе: «все, работаю только в белом и черном цветах». И работал так года два. Была серия работ полностью белых или черных, а затем уже пошло такое, «ядерное». Использовалась фосфорная краска очень дорогая, которая светится и днем, и ночью.

— То есть, это такие цветовые поля, но объемные?

Грубо говоря, да. Для меня они все живые. У меня был проект в резиденции Марата Гельмана (арт-резиденция, где работают и обмениваются опытом художники из разных стран мира — прим. ред.), и надо было создать что-нибудь на тему Черногории. Там все было белое и показано как формы жизни в Адриатическом море, водоросли. А в Anima Aliena собраны растения и животные откуда-то из космоса.

Но вообще, я не искусствовед, мне о себе сложно говорить. Я мысли транслирую, а уж как это обозвать правильно — в этом я больше доверяю кураторам, искусствоведам.

— В ваших работах, среди прочего, интересно, как они сделаны чисто технически.

А вот это я могу рассказать. Я даже вел мастер-класс, показывал и рассказывал, как я это делаю. Не все нюансы, но все же. Грубо говоря, это чем-то похоже на папье-маше, но это не оно. Это бумага, акрил, определенный клей, чтобы все это держалось на холсте.

Я, кстати, долго искал клей, который бы не отрывался и создавал жесткую структуру, иначе все отвалится. Сам придумал эту технику и в ней работаю уже, получается, четвертый год.

— Бумага сама принимает форму?

Нет, я задаю материалу определенную форму. Если вы потрогаете, то они довольно жесткие.

— То есть, не чистая случайность?

Нет, нет, здесь не чистая случайность, они так расположены. Я стараюсь сделать максимально так, как задумал.

Если обычную бумагу скрутить и приклеить, фрагменты просто повиснут и все. Такого эффекта, как сейчас, не будет. Они проклеены, пролачены, они держат форму.

— Вы долгое время работали в традиционной, фигуративной живописи: писали классические портреты, пейзажи. Как случился такой резкий скачок к абстракции?

— Легкий переход все-таки был. Я писал сначала фигуративные штуки, прикольные такие вещи, даже что-то политическое было. Развлекался, в общем — такой, веселый постмодерн. Тогда я еще учился в Суриковском.

Потом я ушел в абстракцию, у меня была серия «Автопортрет»: просто цветные полосы на холсте. После этого я уехал в резиденцию Гельмана, и там надо было сделать какой-то нереальный проект, чтобы показать себя. Там же художники уже сложившиеся, знаменитые, вдвое старше тебя.

Первые полтора месяца я делал абстрактные вещи — те же полосы. Потом произошла смешная история. Я сел в мастерской и призадумался: «надо сделать что-то крутое». А у меня к тому времени закончились краски, была только бумага и холсты.

Я заказал подрамники, натянул холсты, начал проводить первые опыты. И в итоге эти эксперименты переросли в такие штуковины. Сначала это были просто налепленные на холст куски бумаги, потом я стал их скручивать, придавать объем. Помню, я спрятал за работой вентилятор, бумага шевелилась, и было ощущение, что это такие живые существа, которые сейчас куда-то полетят.

Да, переход был очень быстрым, но все равно какие-то предпосылки до этого были. Когда я еще учился на первых курсах, я очень любил абстракции.

Честно говоря, я сам удивляюсь, что так вышло. Просто что-то в голове появилось — и сделал. Многое зависело от обстановки. Я был в еще одной резиденции в Бразилии — там созданы все условия, чтобы ты только творил, ни о чем не думал. Вот тебе мастерская, вот тебе еда, вот тебе номер — живи и работай.

В таких условиях есть все, чтобы делать что-то интересное. Не знаю, что бы случилось, если бы я остался тут, в постоянном рабочем ритме, когда нет времени даже подумать. Условия очень важны. Чтобы ты мог посмотреть на море, океан и спокойно поразмыслить.

— Ваши объекты интересны еще тем, что в зависимости от угла зрения мы каждый раз получаем новое произведение. Сфотографировать их практически невозможно.

— Да, действительно, фотографировать это все довольно сложно. И тут еще эффекты от теней, подсветки. При разных углах освещения от софитов, ламп работа совершенно по-разному себя ведет. Некоторые были кинетические, то есть подвижные: если поставить вентилятор, они будут двигаться. Ну такие, загадочные штуки.

— К фигуративной живописи не тянет вернуться?

— Тянет. Это же не шутка: я 11 лет проучился в академических учебных заведениях, пять лет в МАХУ, шесть лет в Суриковском. И там-то у нас как раз только фигуратив и был. Возможно, мне так это надоело все, что я перешел в абстрактные штуки.

Следующий проект, если получится, я бы как раз сделал фигуративным. Тоже о космосе, но уже прямо живопись — на холсте, маслом, все как надо.

— Вам не кажется, что многие кураторы просто стесняются выставлять классическую живопись, боятся показаться консерваторами? Но при этом как раз абстрактные вещи давно стали мейнстримом.

— Может быть. Но тут еще знаете, что интересно? В Европе и мире такая штука: у каждой страны, у каждого региона свое направление, свой мейнстрим. И вот для европейцев то, что я умею сделать что-то фигуративное, но не делаю этого, — просто шок. Говорят: «Как так? Ты же умеешь».

А у них школы такой, как у нас, уже нет, и они ездят в Италию, учатся классическому рисованию в академиях, пытаются это изучить. «Почему ты делаешь эту фигню? Зачем тебе абстракция? Ты же можешь рисовать нормально, у нас такой спрос на это. Абстракции у нас все умеют делать, а вот так никто не умеет».

В России обратная ситуация. У нас многие умеют рисовать достаточно хорошо, но мало экспериментируют, не ищут новые материалы. Я часто ездил на строительный рынок, что-то там покупал и из этого создавал. Гипс, бетон, шпаклевку использовал на одном холсте, который, конечно, получается тяжеленный. Это же интересно — что-то кроме масла и холста попробовать!