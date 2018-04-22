Выставка работ победителей фотоконкурса «Сохраняя образ мироносиц» пройдет в Нижнем

Выставка работ победителей фотоконкурса «Сохраняя образ мироносиц» пройдет в Нижнем Новгороде с 25 апреля по 6 мая.

Как сообщает пресс-служба Нижегородской епархии, местом проведения фотовыставки станет Русский музей фотографии.

Конкурс проводился в трех номинациях: «Хранительница очага» (образ женщины как матери, жены, бабушки), «Мироносица» (образ женщины в профессиях, направленных на сохранение жизни, мира и спокойствия в обществе, социальном служении), «Русская краса» (традиционный православный образ русской красавицы).

Он был направлен на укрепление семейных ценностей, популяризацию образа женщины-матери, формирование и укрепление православных традиций и ценностей у людей различных поколений и социальных групп через приобщение к художественной фотографии.