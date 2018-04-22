7 предметов дизайна по мотивам работ известных художников

Иногда дизайнеры делают паузу в работе над собственным уникальным стилем и берутся за проекты, в основу которых закладывают наследие великих художников. Рассказываем о ярких предметах, навеянных творчеством знаменитых мастеров.

Запуск коллекции был приурочен к двадцатой годовщине со дня смерти Сальвадора Дали в 2009-м году.

Пожалуй, самые эффектные предметы коллекции — стул на трех ножках, «обутых» в женские башмаки, из картины «Женщина с головой из роз», и знаменитый диван в форме губ.

Прототипами для коллекции послужили абстрактные образы картин и скульптур Жоана Миро.

В обеденной группе хорошо читаются тяжеловатые округлые формы, характерные для работ Миро. А еще создается уверенное впечатление, будто дизайнеры отменили законы перспективы. Впрочем, Миро для своего творчества сделал это гораздо раньше.

Дизайнер Максим Арбузов решил «опредметить» картину «Спортсмены», написанную основателем супрематизма Казимиром Малевичем , в миниатюрном шарнирном манекене ИКЕА — через призму собственного видения, разумеется. В этом проекте дизайнер раскрывает идею объединения масс-маркет продукции и вечных ценностей искусства.

Дизайн светильника был представлен в 2016 году для конкурса Interni Design Awards. Прототипом послужила картина «Круги в круге» Василия Кандинского

Пока разглядываете разноцветные шары, скрепленные между собой стальными прутиками, берите на заметку, что Малевич любил угловатые и прямоугольные формы, а Кандинский больше тяготел к кругам и плавным изгибам.

Идея масок с глазами, которые непрерывно наблюдают за посетителями Рейксмюсеума с полотен голландских художников и «никогда не спят», по словам автора, заключается в том, что «надевая на глаза очередную маску с глазами нового персонажа, человек может быть уверен — он увидит настоящие шедевры во сне!» И это просто забавно — засыпать с глазами, например, Ван Гога, «надетыми» поверх собственных глаз.

Дизайн масок был представлен в 2017 году на международном конкурсе «Рейксстудио» на уникальное произведение на основе шедевров музея.