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«Вальс Победы» станцевали в Москве
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«Вальс Победы» станцевали в Москве 

ТВ-МИГ 23 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса victorymuseum.ru  В Москве в Музее Победы прошел отборочный тур Международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы», в котором приняли участие творческие коллективы из Владимирской области.
Выступления участников оценивалось по 9-ти номинациям: эстрадный, народный и классический вокал, авторская песня, вокальный ансамбль, хореография, инструментальное искусство, театральное искусство, художественное слово.
Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.
Справка.
Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале
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