«Вальс Победы» станцевали в Москве

Фото с ресурса victorymuseum.ru В Москве в Музее Победы прошел отборочный тур Международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы», в котором приняли участие творческие коллективы из Владимирской области.

Выступления участников оценивалось по 9-ти номинациям: эстрадный, народный и классический вокал, авторская песня, вокальный ансамбль, хореография, инструментальное искусство, театральное искусство, художественное слово.

Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.

Справка.

Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале