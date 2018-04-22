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Девушка, которая пишет картины грудью… и неплохо на этом зарабатывает!
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Девушка, которая пишет картины грудью… и неплохо на этом зарабатывает! 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Искусство бывает разным. Особенно поражает современное… В этой статье мы хотим рассказать вам о художнице, которая пишет свои картины… грудью. Вот так, после нескольких прикосновений любимой мужчинами женской частью тела, происходит превращение чистого листа бумаги в зимний пейзаж.
Татьяна уже 4 год пишет картины таким способом и неплохо зарабатывает на них, организовывая аукционы на своем блоге. Художница готова творить: перед ней мольберт с чистым холстом, вспомогательные кисти и краски.
Небольшая мастерская не отличается особой пышностью убранства. Креслом здесь служит огромный чемодан, по комнате расставлены свечи и играет музыка — все для создания особой атмосферы.
Как вам плоды такого творчества? Делитесь своим мнением в комментариях!
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