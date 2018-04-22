«Красный Север» поговорил с резчиком из Салехарда, создавшим эскиз «Мамонта Мити»

«Мамонт Митя», символ окружного центра у переправы Салехард — Лабытнанги, известен, наверное, каждому ямальцу. Однако мало кто знает, что автором эскиза была художник, мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел Наталья Талигина.

Режет все, что режется — так говорят о ней ее коллеги.

«Красный Север» встретился с мастером на ее постоянном месте работы — в Окружном доме ремесел.

Наталья — разносторонний художник, резчик по дереву и кости, причем имеет дело не только с миниатюрами, но и большими парковыми скульптурами, в том числе изо льда. Участвовала во всех фестивалях парковой скульптуры, прошедших на Ямале за последние полтора десятка лет, таких, как «Душа тундры» и «Полярная рапсодия». Нередко выезжает на симпозиумы, конкурсы, семинары в другие города России. Выполненные автором монументальные изваяния выставлены в других регионах страны — в Саранске (Мордовия), поселке Уват (Тюменская область), Республике Удмуртия и других, где Наталье пришлось выступать в качестве участника.

Председатель ямальского отделения Союза Художников РФ Андрей Вахрушев, заведующий отделом декоративно-прикладного творчества Окружного Дома ремесел, рассказывал о своем работнике с удовольствием.

— Наталья Талигина — человек уникальный. Она не просто влюблена в свою работу, она буквально живет ей. Девушка, наверное, единственный художник на Ямале, который помимо своего творчества серьезно увлечен рыбалкой и охотой, как яркий представитель народности ханты. Это у нее в крови. Как только начинается путина или охотничий сезон, Наталья — непременный участник этих мероприятий вместе с мужем. Конечно же, в первую очередь и поэтому в ее работах четко прослеживается жизнь рыбаков, оленеводов и охотников. Изучение изображения животных не просто так — она наблюдала и изучила их в естественной среде. Человек живет в природе, человек живет природой, в единении, которое передано ей предками.

— Охота для меня — больше поход на природу, — говорит сама художник. — Животных стрелять не могу, мне их жалко, охочусь исключительно на птицу. По рыбалке есть своя семейная квота, с мужем с удовольствием ловим сетями все, чем богаты наши реки.

А еще Наталья занимается преподаванием — проводит мастер-классы по резьбе в Доме ремесел для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями. Автор методического пособия «Изготовление игрушки из дерева и кости» (серия «УРОКИ Мастерства»). В нем показан процесс изготовления традиционных игрушек народов Севера, головоломок, кукол. С обучающими занятиями Наталья объездила почти весь округ.

У Талигиной две дочки. Старшая — художник, готовится продолжать обучение и совершенствоваться в питерском вузе. У малышки-дошкольницы краски — любимое развлечение. Так что о Талигиных, девушках-мастерицах, Ямал еще услышит.

— Работа с деревом не традиционна для женщин ханты, — считает Андрей Вахрушев. — Резьба — это очень сложный труд. Наталья Сергеевна — боец. И именно ее бойцовский характер, позволяет ей передать жизнь своим изделиям через эти трудные материалы (дерево, лед, кость). Художник добивается своих результатов невероятным упорством.

Планы на будущее? В ближайшее время Наталья Талигина планирует принять участие в Фестивале парковой культуры в Удмуртии. Летом и осенью таких творческих мастерских по стране много, возможно, удастся оставить о себе память еще где-нибудь.

Ее работы находятся в Художественном фонде изделий народных художественных промыслов и ремесел Ямало-ненецкого автономного округа. Несколько изделий, например «Мастерица», решением художественно-экспертного Совета ЯНАО отнесены к числу уникальных и высокохудожественных.

Наталья Талигина — участник и призер всевозможных фестивалей и конкурсов декоративно-прикладного искусства не только в округе и России, но за границей — например в Китае и Германии.