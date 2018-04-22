Бог дал, бог и взял: почему гений должен быть сумасшедшим

Все гении немножко сумасшедшие, а их творения — результат больного рассудка. Ведь обычному человеку не придет в голову отрезать себе ухо, как это сделал художник Ван Гог, а он страдал шизофренией и эпилепсией. Похожие приступы мучили и Льва Толстого . А если покопаться в биографии других великих? Известный факт, что композитор Людвиг ван Бетховен оглох еще в молодости, и все же многие из своих значимых произведений он написал в мире полной тишины. Чем болели знаменитые авторы и как недуги повлияли на их творчество, в рубрике рассказала корреспондент «МИР 24» Екатерина Бакушина.

Царские творения

Художники из рода Романовых

Знаменитые живописные своды Сикстинской капеллы — дело рук итальянского художника и поэта Микеланджело Буонаротти. Несколько лет он трудился над росписью, несмотря на сильные боли в суставах. Считалось, что Микеланджело страдал подагрой. Но современные медики поставили итальянцу другой диагноз — артрит. «Заработал» его Микеланджело из-за постоянной работы резцом и молотком, когда ваял свои скульптуры. Был артрит и у голландского художника Питера Пауля Рубенса. Этой болезнью он даже наделил героев своих картин «Три грации» и «Вирсавия у фонтана». Специфическая деформация рук у девушек — самый что ни на есть ревматоидный артрит.

Но страшнее больных суставов для художника — это проблемы со зрением. Французскому импрессионисту Клоду Моне много неудобств доставляла катаракта. Из-за нее живописец путал цвета и видел мир преимущественно в красновато-желтых тонах. Отсюда и целая серия «горящих» картин. А для Бетховена серьезным испытанием стала глухота. Еще в молодости композитор стал терять слух, но все же продолжал писать музыку. Свои самые значимые произведения он сочинил в полнейшей тишине.

Но если одни великие творили вопреки своим недугам, другим болезнь даже помогала. К примеру, художнику Сальвадору Дали. Картины испанца провокационны и совершенно непонятны обычным людям. Специалисты утверждают, что мастер имел серьезные отклонения в психике.

«Великий, гений, человек с большой буквы, который написал великую музыку, нарисовал хорошие картины, которые хранятся в лучших музеях мира, они действительно больные люди. Но их болезнь сделала их таких, гениев, заставила их творить действительно шедевры на этой земле. Потому что, если человек не от мира сего, как многие их так называют, у них особое восприятие, они по-другому чувствуют мир, их мозг дает другие импульсы, то есть они по-другому выражают свои эмоции, чувства», — сказал психолог Сергей Ланг.

Художника Винсента Ван Гога болезнь довела до самоубийства. Точно известно, что он страдал галлюцинациями и эпилепсией. А в один из своих нервных припадков художник отрезал себе часть уха. Но именно больной рассудок и странные видения сделали Ван Гога гением. И если при жизни мастер не продал ни одной картины, сегодня они стоят сотни миллионов долларов.

Своими депрессивными психозами известен и поэт Сергей Есенин . Он был одержим манией преследования и любил выпить. У него случались внезапные вспышки ярости, о его разборках и драках слагали легенды. Признали бы простого «скандалиста» гением? Скорее всего, нет. А если заглянуть в биографии других русских писателей, можно найти много интересного. Гоголь, Достоевский, Булгаков — у них были признаки психических расстройств. Чрезмерная эмоциональность и духовные поиски отличают и Льва Толстого.

«Толстой, безусловно, был сентиментальным человеком, он очень тонко чувствовал все, что происходит вокруг него. В детстве его звали Лева-рева. Толстой очень часто плакал, по поводу и без повода. И действительно, это был человек, который очень тонко чувствовал все явления окружающего мира, человек, который глубоко знал и понимал поступки людей», — пояснил заведующий экскурсионно-методической службой музея Л. Н. Толстого Юрий Прокопчук.

Не зря Толстого признали «великим писателем земли русской». Ведь он, как никто другой, задавал нравственные идеалы, отвечал в своих произведениях на вопросы о смысле жизни. Так что выходит, что болезни гениев помогли им стать знаменитыми и оставить след в истории.

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