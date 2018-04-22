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В Курске откроется выставка «Симфония в камне»
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В Курске откроется выставка «Симфония в камне» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Вернисаж в областном краеведческом музее познакомит горожан с удивительным миром самоцветов
Персональная выставка Валерия Судницына откроется 3 мая в в полдень. В экспозиции представлены агаты, яшмы Чукотки, Якутии, Магаданской области, пейзажные и образные миниатюры в капах и рамах.
По информации сотрудников музея, это четвёртая персональная выставка автора, раскрывающая для посетителя неповторимый мир чарующих самоцветов. Яркий спектр красок, удивительные линии, рождающие образ Незнакомки, заснеженные и бесконечные дали «милых деревень». Картины, написанные царицей полей и лесов — природой, и рукотворные произведения мастера камнерезного искусства ждут посетителей в музее.
Справки по телефону: +7 (4712) 70-21-28.
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