В Курске откроется выставка «Симфония в камне»

Вернисаж в областном краеведческом музее познакомит горожан с удивительным миром самоцветов

Персональная выставка Валерия Судницына откроется 3 мая в в полдень. В экспозиции представлены агаты, яшмы Чукотки, Якутии, Магаданской области, пейзажные и образные миниатюры в капах и рамах.

По информации сотрудников музея, это четвёртая персональная выставка автора, раскрывающая для посетителя неповторимый мир чарующих самоцветов. Яркий спектр красок, удивительные линии, рождающие образ Незнакомки, заснеженные и бесконечные дали «милых деревень». Картины, написанные царицей полей и лесов — природой, и рукотворные произведения мастера камнерезного искусства ждут посетителей в музее.

Справки по телефону: +7 (4712) 70-21-28.