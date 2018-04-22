Лучшие граффити выберут в Московской области

С 23 апреля начинается прием эскизов граффити на региональный конкурс, передает телеканал «360».

В этом году уличные художники будут рисовать на две темы: это чемпионат мира по футболу в России, а также спорт и здоровый образ жизни.

Одинцовский художник Дмитрий Левочкин уже готов отправить свою работу на суд жюри. Он придумал авторский образ официального талисмана чемпионата мира по футболу. Собака-забивака изображена в виде скульптуры с хромированными элементами под золото.

"Работа говорит о том, что происходит в мире футбола. И о том, что в мире спорта. И как нельзя лучше подходит та стилистика, которую я выбираю. Она подходит и под городскую среду, и фасады становятся более строгими, стильными по современным тенденциям архитектуры", — рассказал Дмитрий Левочкин, художник.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Граффити принимают как у одного художника, так и команды. Отправить заявку можно по электронной почте. Стоит отметить, что письмо должно состоять из анкеты, эскиза и заполненного согласия на обработку персональных данных. Сам конкурс продлится до 29 июня.