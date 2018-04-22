Ещё
Лучшие граффити выберут в Московской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие граффити выберут в Московской области 

Газета.Ru 45 минут назад
С 23 апреля начинается прием эскизов граффити на региональный конкурс, передает телеканал «360».
В этом году уличные художники будут рисовать на две темы: это чемпионат мира по футболу в России, а также спорт и здоровый образ жизни.
Одинцовский художник Дмитрий Левочкин уже готов отправить свою работу на суд жюри. Он придумал авторский образ официального талисмана чемпионата мира по футболу. Собака-забивака изображена в виде скульптуры с хромированными элементами под золото.
"Работа говорит о том, что происходит в мире футбола. И о том, что в мире спорта. И как нельзя лучше подходит та стилистика, которую я выбираю. Она подходит и под городскую среду, и фасады становятся более строгими, стильными по современным тенденциям архитектуры", — рассказал Дмитрий Левочкин, художник.
Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Граффити принимают как у одного художника, так и команды. Отправить заявку можно по электронной почте. Стоит отметить, что письмо должно состоять из анкеты, эскиза и заполненного согласия на обработку персональных данных. Сам конкурс продлится до 29 июня.
Газета.Ru: последние новости
Новый музей современного искусства откроется в Москве на ЗИЛе Российские музеи и театры установили рекорд посещаемости "Галс-Девелопмент" заключил договор с Театральным музеем им. Бахрушина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры8
Москва после бури: фото из соцсетей36
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе12
Звезды советского кино, которые плохо кончили22
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение