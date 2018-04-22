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Картины в силе казачьего поп-арта украсят фан-зоны ЧМ-2018
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Картины в силе казачьего поп-арта украсят фан-зоны ЧМ-2018 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
Работы российского художника Максима Ильина получили признание уже и за пределами России. Он создал серию картин и инсталляций в стиле поп-арт, которые посвящены как казачьей тематике, так и более известным всем темам. Каждая его работа скрывает в себе множество символов, а элементы древнерусского быта в его произведениях неожиданно переплетаются с современностью. Ильин из семьи донских казаков, поэтому тема казачества ему близка, а цель его творчества — рассказать о казачьей культуре понятным современны языком.
Часть посвященных Донскому краю работ Максима Ильина отобрали для Чемпионата мира по футболу. Они будут размещены в фан-зонах на ЧМ по футболу.
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