Картины в силе казачьего поп-арта украсят фан-зоны ЧМ-2018

Работы российского художника Максима Ильина получили признание уже и за пределами России. Он создал серию картин и инсталляций в стиле поп-арт, которые посвящены как казачьей тематике, так и более известным всем темам. Каждая его работа скрывает в себе множество символов, а элементы древнерусского быта в его произведениях неожиданно переплетаются с современностью. Ильин из семьи донских казаков, поэтому тема казачества ему близка, а цель его творчества — рассказать о казачьей культуре понятным современны языком.

Часть посвященных Донскому краю работ Максима Ильина отобрали для Чемпионата мира по футболу. Они будут размещены в фан-зонах на ЧМ по футболу.

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