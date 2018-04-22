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В Военно-историческом музее в Санкте-Петербурге представят диораму «Ледовое побоище»
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В Военно-историческом музее в Санкте-Петербурге представят диораму «Ледовое побоище» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Диорама «Ледовое побоище» — самая монументальная работа, выставки «Образы Родины», где будет демонстрироваться ещё более 80 живописных и графических работ главного художника музея Евгения Емельянова.
Сегодня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится предпоказ диорамы «Ледовое побоище», приуроченный ко дню победы князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.
Историческое полотно создано художником музея Евгением Емельяновым, площадь работы составляет 60 квадратных метров. Лентообразная изогнутая полукругом картина с предметным передним планом создает иллюзию присутствия зрителя в природном пространстве, описанного художником события.
Диорама «Ледовое побоище» — самая монументальная работа, выставки «Образы Родины», где будет демонстрироваться ещё более 80 живописных и графических работ главного художника музея Евгения Емельянова.
После предпоказа диораму планируется разместить в новом музее, который откроется в Пскове к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.
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