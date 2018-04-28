Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные

Москва уже звучит A Cappella. Длинные майские праздники обещают быть очень музыкальными: в столице проходит международный фестиваль. Конкурсные площадки есть в каждом районе города, и там можно не только слушать и поддерживать тех, кто нравится, но и спеть самим. Где это сделать, и куда еще можно пойти?

С началом фестиваля «Московская весна A Cappella» по всему городу не только поют, но и танцуют. Всего в городе работает около 60 фестивальных площадок. Коллективы приехали из разных стран мира.

Можно будет не только посмотреть яркие выступления, но и чему-то научиться. Например, хореографы из Санкт-Петербурга устроят танцевальный мастер-класс на Тверской площади. На Старом Арбате можно будет встать за диджейский пульт, а на Тверском бульваре взять несколько уроков битбокса от известного рэпера.

А в парке «Коломенское» с 30 апреля по 2 мая можно будет взять несколько уроков по стрельбе из лука или мушкета: там пройдет настоящий праздник Средневековья. Главной частью его станет международный рыцарский турнир Святого Георгия, в котором примут участие сотни рыцарей из разных городов мира. Они покажут захватывающее шоу на лошадях.

Необычная выставка «Генеральная репетиция» открылась в Музее современного искусства. Там представлена знаменитая пьеса «Чайка». Вот только актерами ее стали не люди, а предметы, произведения искусства: кисти Модильяни, инсталляция Александра Бродского и еще около 200 работ из разных коллекций. Это лишь первый акт. Спектакли будут меняться, вместе с ними — и предметы.

А в «Аптекарском огороде» с сегодняшнего дня наступило настоящее лето. В саду открылась уникальная ботаническая экспозиция, где прямо под открытом небом высажены редкие виды орхидей и краснокнижные, почти не встречающиеся в природе растения. Настоящее чудо, которое обязательно стоит увидеть своими глазами.