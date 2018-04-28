Ещё
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва уже звучит A Cappella. Длинные майские праздники обещают быть очень музыкальными: в столице проходит международный фестиваль. Конкурсные площадки есть в каждом районе города, и там можно не только слушать и поддерживать тех, кто нравится, но и спеть самим. Где это сделать, и куда еще можно пойти?
С началом фестиваля «Московская весна A Cappella» по всему городу не только поют, но и танцуют. Всего в городе работает около 60 фестивальных площадок. Коллективы приехали из разных стран мира.
Можно будет не только посмотреть яркие выступления, но и чему-то научиться. Например, хореографы из Санкт-Петербурга устроят танцевальный мастер-класс на Тверской площади. На Старом Арбате можно будет встать за диджейский пульт, а на Тверском бульваре взять несколько уроков битбокса от известного рэпера.
А в парке «Коломенское» с 30 апреля по 2 мая можно будет взять несколько уроков по стрельбе из лука или мушкета: там пройдет настоящий праздник Средневековья. Главной частью его станет международный рыцарский турнир Святого Георгия, в котором примут участие сотни рыцарей из разных городов мира. Они покажут захватывающее шоу на лошадях.
Необычная выставка «Генеральная репетиция» открылась в Музее современного искусства. Там представлена знаменитая пьеса «Чайка». Вот только актерами ее стали не люди, а предметы, произведения искусства: кисти Модильяни, инсталляция Александра Бродского и еще около 200 работ из разных коллекций. Это лишь первый акт. Спектакли будут меняться, вместе с ними — и предметы.
А в «Аптекарском огороде» с сегодняшнего дня наступило настоящее лето. В саду открылась уникальная ботаническая экспозиция, где прямо под открытом небом высажены редкие виды орхидей и краснокнижные, почти не встречающиеся в природе растения. Настоящее чудо, которое обязательно стоит увидеть своими глазами.
Вести.Ru: последние новости
9 утерянных шедевров искусства Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция" Евгений Миронов и Юрий Башмет представили в Москве премьеру музыкального спектакля о Ван Гоге
Комментарии  Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После «Евровидения»: что стало с победителями1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение