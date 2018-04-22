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Галерея L`accent Russe
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Галерея L`accent Russe 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Разумеется, искусство России — это совокупность различных влияний и традиций Европейских и Азиатских стран, которые привносили веками свой вклад в нашу культуру и продолжают оказывать на нее влияние. Именно поэтому мы по праву отдаем места и экспонатам, которые приехали к нам из дальних уголков нашей планеты.
Галерея «Русский акцент» подчеркивает эксклюзивность и индивидуальность наших гостей, партнеров и клиентов при помощи искусства, декора и правильного интерьера с чувством собственного достоинства.
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