Галерея L`accent Russe

Разумеется, искусство России — это совокупность различных влияний и традиций Европейских и Азиатских стран, которые привносили веками свой вклад в нашу культуру и продолжают оказывать на нее влияние. Именно поэтому мы по праву отдаем места и экспонатам, которые приехали к нам из дальних уголков нашей планеты.

Галерея «Русский акцент» подчеркивает эксклюзивность и индивидуальность наших гостей, партнеров и клиентов при помощи искусства, декора и правильного интерьера с чувством собственного достоинства.