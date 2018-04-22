Около 3,5 тыс. музыкальных инструментов планируют закупить для школ искусств Подмосковья

Около 3,5 тысячи баянов, фортепиано, пианино и аккордеонов планируют закупить для школ искусств и домов культуры Подмосковья, сообщает РИАМО

Всего в учреждениях региона используются более 15 тысяч музыкальных инструментов. При этом пианино, баяны, аккордеоны и рояли нуждаются в полной замене.

"Существует острая потребность в музыкальных инструментах. Мы предлагаем к замене дорогостоящие инструменты, на которые большой спрос: 913 баянов, 1,5 тысячи пианино, более 800 аккордеонов, 232 рояля. Программа рассчитана на 5 лет", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева

Как отмечается в презентации к выступлению, на основе пятидесятипроцентного софинансирования в 2019-2023 году на эти цели планируют направить 1,9 миллиарда рублей.

"Это чувствительная тема, мы были в несколько домах культуры. Запрос на музыкальные инструменты огромный. Надо внимательно посмотреть на фабрики, где их производят, чтобы убедиться в качестве и получить уникальные цены. Нам нужно эксклюзивные условия, долгосрочные, на 5 лет, которые позволят обеспечить лучшими музыкальными инструментами все наши школы искусств", — заключил губернатор региона Андрей Воробьев

Всего в Московской области функционируют 920 домов культуры и 208 школ искусств, в них занимаются 92 тысячи детей. С 2013 года в Подмосковье построили и отремонтировали 60 домов культуры и 30 школ искусств.