В воронежском музее имени Крамского выставят плакаты времен ВОВ

В музее имени Крамского выставят плакаты 1941-1945 годов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея.

Выставка откроется 26 апреля и продлится до 27 мая. В выставочном зале музея можно будет увидеть более 20 плакатов, изготовленных в период с первых дней Великой Отечественной войны и до Дня Победы.

«Чутко и оперативно откликались художники-плакатисты на события в стране и ход военных операций, которые вела Советская Армия на огромном пространстве от Баренцева до Черного моря. В своих плакатах они сознательно выбирали действия, которые правдиво отображали реальность фронтовой жизни и в то же время метафорически раскрывали идею плаката», — пишут организаторы.