Научный православный центр открылся в университете в Архангельске

ТАСС , 22 апреля. Научный центр православной культуры открылся в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске.

"Для поддержания диалога образования и церкви, длящегося много лет, в САФУ при кафедре культурологии и религиоведения открылся Научный центр православной культуры. Первую литургию в нем совершил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Глобальная задача центра состоит в том, чтобы соединить в себе работу по изучению и сохранению православной культуры на Севере с просветительским приобщением к церковной традиции людей, которые далеки от нее", — сообщает в воскресенье пресс— служба САФУ.

Помещение, в котором расположился центр, еще на планах начала XX века было разделено на две части — церковь и актовый зал. «Оно изначально задумывалось как пространство для диалога между церковной службой и просветительским делом, теперь оно вновь стало просветительской площадкой», — подчеркнули в пресс-службе.

В центре будут проводиться религиозные службы, открытые лекции, конференции, встречи и экскурсии. Планируется также организовать музейное пространство, посвященное истории православия на землях Русского Севера.

В музейном пространстве будет представлена выставка книг из фондов научной библиотеки САФУ по истории православия Поморья. Посетители экспозиции смогут увидеть «Сочинения» Гавриила Державина (1808 год), «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (1815 год) из собрания книг дореволюционной Архангельской духовной семинарии, другие книги. Кроме того, впервые будет представлена выставка «Алапаевские мученики» — первый совместный проект Центра православной культуры и Музея новомучеников Архангельской митрополии.