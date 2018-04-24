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Выставка о герое восстания в «Собиборе» откроется в Музее Победы
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Выставка о герое восстания в «Собиборе» откроется в Музее Победы 

Москва24 27 минут назад
Фото: Москва24
Выставка, посвященная подвигу советского офицера Александра Печерского, который возглавил восстание в нацистском лагере «Собибор», откроется в Музее Победы.
Посетители увидят около 100 фотографий, писем и книг из личного архива Печерского, а также уникальный альбом о лагере и подготовке восстания, сообщает Агентство «Москва».
Все материалы собрал в послевоенные годы сам офицер. Кроме того, на экспозиции будут представлены личные вещи узников концлагерей и партизан, военная форма и документы.
Побывать на выставке «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму» можно будет с 26 апреля по 30 мая.
3 мая в российский прокат выйдет фильм Константина Хабенского «Собибор», в котором рассказывается история восстания узников лагеря смерти Третьего Рейха на юго-востоке Польши в 1943 году.
Протест, возглавленный Александром Печерским, стал единственным успешным в лагере за всю историю Второй мировой войны.
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Комментарии1  Ещё 20 источников 
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