Выставка о герое восстания в «Собиборе» откроется в Музее Победы

Выставка, посвященная подвигу советского офицера Александра Печерского , который возглавил восстание в нацистском лагере «Собибор», откроется в Музее Победы.

Посетители увидят около 100 фотографий, писем и книг из личного архива Печерского, а также уникальный альбом о лагере и подготовке восстания, сообщает Агентство «Москва»

Все материалы собрал в послевоенные годы сам офицер. Кроме того, на экспозиции будут представлены личные вещи узников концлагерей и партизан, военная форма и документы.

Побывать на выставке «Александр Печерский как символ сопротивления фашизму» можно будет с 26 апреля по 30 мая.

3 мая в российский прокат выйдет фильм Константина Хабенского «Собибор», в котором рассказывается история восстания узников лагеря смерти Третьего Рейха на юго-востоке Польши в 1943 году.

Протест, возглавленный Александром Печерским, стал единственным успешным в лагере за всю историю Второй мировой войны.