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В обсерватории РАН в КЧР открылась выставка работ молодых художников из Москвы
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В обсерватории РАН в КЧР открылась выставка работ молодых художников из Москвы 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 22 апреля. /ТАСС/. Молодые художницы из Москвы Илина Червонная и Лиза Артамонова — участницы третьей творческой резиденции Фонда поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation — представили в Карачаево-Черкесии арт-проект «Жемчужные тропы». Выставка пройдет с 22 апреля по 20 июня в поселке Нижний Архыз на базе специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.
"Очень приятно, что мы реализуем наш проект на такой интересной площадке, как обсерватория РАН, которая располагается в очень красивом месте и соседствует с древним городищем и уникальными памятниками истории и архитектуры Горный воздух как нельзя лучше способствуют творческому процессу", — рассказала ТАСС Артамонова.
Арт-маршрут в Нижнем Архызе (его еще называют Буково) представлен новыми достопримечательностями (инсталляциями) и ситуациями, расположившимися на пяти различных площадках. Большой интерес посетителей вызвала ситуация «Репетиция местной музыкальной группы „КБ“, в состав которой входят научные сотрудники САО Александр Москвитин, Сергей Комаринский, Алексей Медведев и Роман Уклеин.
Никого не оставила равнодушным и инсталляция „Новый филиал музея“, центральной экспозицией которой является работа „Буковский синдром“. „Попросив местных жителей описать в свободной форме анонимно, что для них является Буковским синдром, мы встретили невероятный интерес и участие. Сергей Коротков предложил свою музыку, и идея разрослась до целой инсталляции“, — сказала Червонная.
Некоммерческий фонд поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation проводит резиденции для молодых художников с 2017 года. Первые два проекта были реализованы в Баку. С 2018 года резиденция находится в Нижнем Архызе в Карачаево-Черкесии.
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