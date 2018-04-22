В обсерватории РАН в КЧР открылась выставка работ молодых художников из Москвы

ЧЕРКЕССК, 22 апреля. / ТАСС /. Молодые художницы из Москвы Илина Червонная и Лиза Артамонова — участницы третьей творческой резиденции Фонда поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation — представили в Карачаево-Черкесии арт-проект «Жемчужные тропы». Выставка пройдет с 22 апреля по 20 июня в поселке Нижний Архыз на базе специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН

"Очень приятно, что мы реализуем наш проект на такой интересной площадке, как обсерватория РАН, которая располагается в очень красивом месте и соседствует с древним городищем и уникальными памятниками истории и архитектуры Горный воздух как нельзя лучше способствуют творческому процессу", — рассказала ТАСС Артамонова.

Арт-маршрут в Нижнем Архызе (его еще называют Буково) представлен новыми достопримечательностями (инсталляциями) и ситуациями, расположившимися на пяти различных площадках. Большой интерес посетителей вызвала ситуация «Репетиция местной музыкальной группы „КБ“, в состав которой входят научные сотрудники САО Александр Москвитин , Сергей Комаринский, Алексей Медведев и Роман Уклеин.

Никого не оставила равнодушным и инсталляция „Новый филиал музея“, центральной экспозицией которой является работа „Буковский синдром“. „Попросив местных жителей описать в свободной форме анонимно, что для них является Буковским синдром, мы встретили невероятный интерес и участие. Сергей Коротков предложил свою музыку, и идея разрослась до целой инсталляции“, — сказала Червонная.

Некоммерческий фонд поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation проводит резиденции для молодых художников с 2017 года. Первые два проекта были реализованы в Баку. С 2018 года резиденция находится в Нижнем Архызе в Карачаево-Черкесии.