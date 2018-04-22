У Цзяньчао: «Приглашение из России»

В Пекине в середине марта 2018 года уже появились первые признаки наступления весны. Я по приглашению Академии изящных искусств им. Ли Кэжаня совместно с Китайской академией развития заграничных талантов, организованной Институтом стратегических исследований «Один пояс, один путь», а также с группой под названием «шелковые картины» во главе с президентом Ли Гэном и генеральным секретарем Линь Хуном отправились на арт-выставку в Россию, вылетев из международного аэропорта Пекина, направились в столицу России Москву, а также в культурный город Санкт-Петербург.

Русская живопись и музыка оставили неизгладимый след в моей памяти, когда я был молод. Песня «Подмосковные вечера» — это поэзия и живопись! А также популярный в ту эпоху рассказ в картинках «Как закалялась сталь» именно то, чем я очарован в мире живописи.

Проживая жизнь длиною в десятилетия, мой первый визит в Россию был похож на арктическую мечту. Вчера вечером живописный пейзаж сменился весенним бризом, начали распускаться душистые цветы. Полные льда и снега страны, необъятность неба и снежинки, танцующие в облаках, ясная как день яшма привели меня в восторг. Верно, что это душа известного каждой семье моей юности советского героя «Павла».

Вечереет. С наступлением сумерек красивые, священные церкви и возвышающиеся деревья, верхняя часть которых покрыта золотым свечением солнца, похожи на законченную масляную картину. Поэтому, я, кажется, понимаю, почему в искусстве эту страну считают царством масляной живописи, и очевидно, что любая национальная культура — это дар с небес!

Это пейзажи России

Я любовался, как снег и солнце проникали в знаменитые музеи Петербурга — Зимний и Летный дворец. Это город с уникальным русским архитектурным стилем, многие мастера живописи скрыли в нем свои масляные картины: Энгр, Ван Гог, Репин и Шишкин. В европейском стиле представлены декоративные работы музея. Под мягким освещением каждый оригинал имеет сходство с двумя глупыми возлюбленными. Его очарование поражает разум. Шедевры, которые до сегодняшнего дня я видел в альбомах, сейчас находятся прямо перед глазами. Из мягкого света и тени пусть ваша душа предстанет перед суперискусством и споет миру, дабы воздать дань уважения ей. Штрихи импрессионистов подобно танцу заставляют вас окунуться в тишину и спокойствие. Будто бы долгое послевкусие и созерцание после симфонии, а также прекрасный мир оставил глубокий след в вашем сердце. Если классическая масляная живопись — это документальная литература, импрессионистская живопись — лирическая свободная поэзия. Языки мира, пейзаж, живопись отличаются друг от друга. Красота — это человеческая природа, а культура и искусство обладают самыми фундаментальными отличиями от животной жизни. Что касается старинной одежды, то изображение красоты — это ключевой момент человеческой души, а также высшее духовное стремление к современной цивилизации. Возможно, выдающееся искусство родилось из нищеты, но его духовная ценность в национальной истории выходит далеко за рамки денег, потому что деньги — это всего лишь валюта, а искусство — это душа!

Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Помимо российских музеев и картинных галерей, где вы можете насладиться высокой культурой, Академия изящных искусств им. Репина, Институт прикладного искусства им. Музина, и его система образования и атмосфера глубоко повлияли на меня, и я смог прочувствовать легендарную историю известных шедевров, а также открыть для себя источник чистого искусства. В современном мире, с проникновением научно-технической информации, в искусстве живописи всемирно известная Академия изящных искусств им. Репина, по-прежнему строго придерживается принципов традиционалистской живописи. Это самоуверенность национальной культуры и забота о человеческой цивилизации. В разговоре с деканом я почувствовал надежду в своем сердце.

С первых дней образования Китайской Народной Республики, масляная живопись пришла в Китай главным образом из Советского Союза. Столкнувшись с сегодняшним китайским искусством масляной живописи, видно, что она процветает, и в ее чертах присутствует не только талант Репина и Шишкина. Комбинация китайского и западного, представленная У Гуаньчжуном, в будущем придаст живописи национальный характер.

Он использовал идею о женитьбе дальнего родственника и породил здорового и очаровательного дитя искусства. Это необходимость времени и потребность нации. Если китайское искусство масляной живописи полно гармонии и элегантности, то нельзя отказаться от истоков русского искусства, пронизавшее его своими корнями. Дружба между народами двух стран в настоящее время как белоснежное Арктическое государство и китайское Хуася, полная весенних парков. Это также вид на снежные поля весной и зимой и восторженное пение Хунмейя. В раннем весеннем путешествии Россия все еще находится в заснеженном плену. Однако весна без малейших преград пробивается сквозь лютый мороз. Таяние льда и снега призывает весну! Поэтому, помимо академических степеней, присужденных мне Российской Академией искусств им. Петрова, на этот культурный обмен я привез на выставку произведения китайского живописи и вместе с моими коллегами-художниками написал весеннюю историю!

Сегодня масляная живопись в Китае прочно укоренилась, проросла и показала свои первые плоды. Тем не менее в России она все еще неизвестна. Со времен «Движения 4 мая» страна открыла свои двери, появилась западная культура, а зарубежные картины, написанные маслом или акварелью, стали не только одним из основных видов картин в Китае, но также достигли беспрецедентного развития, с точки зрения национализации.

Древнекитайская живопись также чужда западной культуре. Как художник, который покинул свою страну, я чувствую себя крайне беспокойно. И это не потому, что мы не лучшие, а потому что мы слишком хороши, чтобы не понимать этого? Я считаю, что обмен национальными культурами нуждается в международном влиянии, в проводниках культуры и в политическом руководстве. Это культура уверенности в себе, а также ответственность и необходимость во благо человеческой духовной цивилизации. На выставке президент Российской академии художеств им. Петрова и председатель Ассоциации петербургских художников выразили свое любопытство к моим пейзажным картинам, выполненные чернилами, а также к голубым картинам моего родного города. Они расспрашивали меня об используемых техниках и замыслах картин. Хоть они не совсем понимали смысл, скрытый в этих картинах, тем не менее они им понравились. На самом деле, мне кажется, что вследствие того, что наша традиционная китайская живопись не пользуется популярностью у жителей запада, тем не менее главное, чтобы эстетика сопровождалась посредником. Язык нуждается в переводе, и эстетика также нуждается в переводе. Однако передовая культура нуждается в исследовании. Популярную культурную эстетику, я думаю, все еще нужно постараться «привить» своей национальной эстетике. Аутентичность — это всего лишь своеобразное наследование, это гордость местной культуры. Она также не может быть отделима от своей родной местности. И принятие культуры другой нации народом определенно должно быть использовано во имя нас самих. Это только внешнее обучение, а не моя замена!

Зарубежный стиль, следование мечте, живописность. В некоторых музеях России также есть несколько восточных произведений искусства. Буддийские настенные росписи вдруг вернулись в родной город, и невозможно не сделать фотографии. По сравнению с восхитительными экзотическими картинами и скульптурами, мое сердце наполнено добротой и гордостью! Сегодняшняя цивилизация может позволить обычным людям покинуть свои национальные границы и улететь в любую страну мира. Нация — это тоже мир.

Территория осязаема, а искусство не имеет границ. Красота — это природа человека, но она имеет сильные отличия. С точки зрения экономики, искусство — это потребность в материальной цивилизации, а также отражение человеческой души. Искусство — это совершенствование чувств, а также пение души. Пусть наши художники резонируют с людьми мира и поют о красоте мира и жизни!