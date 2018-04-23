В Театре Наций пройдет спектакль «Ван Гог. Письма к брату»

Винсента Ван Гога был только один человек, которому он мог писать и который мог его понять, — его младший брат Теодор.

Письма к брату — это документ, растянувшийся на сотни страниц. Это диалог Ван Гога не только с братом, но и с самим собой, с Богом, с миром. Послания великого художника разных лет прозвучат в исполнении Евгения Миронова.

"Это история художника, который, несмотря на все обстоятельства, до последнего хотел жить, работать и, не считая себя великим творцом, оставить после себя нечто, что хоть как-то оправдывало его невероятно тяжелую жизнь", — сказал накануне спектакля артист.

История о Ван Гоге рассказана в письмах и музыке. В сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета прозвучат произведения Брамса, Шнитке, Малера, Бетховена.

Этот спектакль-концерт проходит в пользу Фонда поддержки деятелей искусства «Артист». Все собранные от продажи билетов средства будут направлены на реализацию одной из основных программ Фонда — оплату патронажа и ухода по дому для одиноких ветеранов сцены, а также на приобретение дорогостоящих лекарств. Сегодня среди подопечных фонда две тысячи деятелей культуры и искусства старшего поколения.