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XII Международный месяц фотографии «Фотобиеннале 2018»
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XII Международный месяц фотографии «Фотобиеннале 2018» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Впервые в мире представлена выставка фотографий трёхкратного лауреата Пулитцеровской премии Барбары Дэвидсон под общим названием «Moments», сделанных на штатную видеокамеру системы безопасности автомобиля.
Продолжает выставку работы итальянского фотографа Джанни Беренго Гардин, который с любовью и с юмором фиксирует жизнь своих героев в родной Италии (выставка «Поэтика реальности»).
Fashion фотографии Джонни Монкада рассказывают о расцвете эпохи «Made in Italy» 1960-х годов (выставка «Zero Gravity / В невесомости»).
"…Я увидел фильм Антониони «Фотоувеличение» и решил стать фотографом", — вспоминает Пьеро Марсили Либелли, известный своими провокационными портретами Уильяма Берроуза, Аллена Гинсберга, Роя Лихтенштейна, Федерико Феллини, Марчелло Мастроянни и многих других (выставка «Фотография как перформанс»).
Масштабным проектом стала выставка издательского дома «Коммерсантъ» «Первополосные и закулисные». В экспозицию вошли кадры, получившие множество наград и премий — от документальных свидетельств эпохальных событий до жанровых зарисовок и необычных портретов «вершителей судеб».
Одним из самых необычных фотографических проектов можно считать выставку «Тысячи солнц». Ядерные испытания 1945–1962 гг. по материалам американских архивов, показывающую фотографию как инструмент научного исследования.
Любопытно будет взглянуть на проекты «Каникулы в советских санаториях», отсылающих в безмятежный отдых курортников.
Выставка продлится до 27 мая. Продолжение следует.
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