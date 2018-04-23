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В Алматы проходит выставка кошек
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В Алматы проходит выставка кошек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Алматы, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Алматы /Казахстан/ проходит международная выставка «Планета кошек» и зоо-шоу. На выставке представлены кошки самых разных пород. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
ИА Синьхуа: последние новости
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