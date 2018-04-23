В Ганновере открылась промышленная выставка 2018 года

Ганновер /ФРГ/, 23 апреля / Синьхуа / — В воскресенье вечером в германском Ганновере открылась промышленная выставка 2018 года, ее темой стала «Интегрированная промышленность: взаимосвязь и сотрудничество».

Ганноверская промышленная выставка, основанная в 1947 году, является ведущей мировой промышленной выставкой, которая отражает процесс цифровизации промышленности. На открытии выставки канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что более чем за 70 лет с момента своего основания эта выставка демонстрировала не только достижения прогресса и инновации, но и позволяла заглянуть в будущее промышленности.

А. Меркель подчеркнула, что КНР и США активно развивают искусственный интеллект, и Германия намерена увеличить инвестиции в данной области. К 2025 году общие вложения в области исследований и разработки возрастут до 3,5 проц от ВВП страны.

На выставке собрались более 5 тыс. участников из 75 стран и регионов. Выставка представляет направление развития «Индустрии 4.0» — взаимодействия человека, машин и информационных технологий.

На выставке число участников из КНР уступает только Германии. Здесь представлены такие китайские предприятия, как Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация /CASIC/, компании «Хуавэй», «Хайер» и другие, которые продемонстрируют возможности и достижения китайской промышленности, а также будут содействовать дальнейшему развитию международного сотрудничества.

Выставка продлится до 27 апреля. —0—