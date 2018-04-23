Ещё
В Ганновере открылась промышленная выставка 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ганновере открылась промышленная выставка 2018 года 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Ганновер /ФРГ/, 23 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье вечером в германском Ганновере открылась промышленная выставка 2018 года, ее темой стала «Интегрированная промышленность: взаимосвязь и сотрудничество».
Ганноверская промышленная выставка, основанная в 1947 году, является ведущей мировой промышленной выставкой, которая отражает процесс цифровизации промышленности. На открытии выставки канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что более чем за 70 лет с момента своего основания эта выставка демонстрировала не только достижения прогресса и инновации, но и позволяла заглянуть в будущее промышленности.
А. Меркель подчеркнула, что КНР и США активно развивают искусственный интеллект, и Германия намерена увеличить инвестиции в данной области. К 2025 году общие вложения в области исследований и разработки возрастут до 3,5 проц от ВВП страны.
На выставке собрались более 5 тыс. участников из 75 стран и регионов. Выставка представляет направление развития «Индустрии 4.0» — взаимодействия человека, машин и информационных технологий.
На выставке число участников из КНР уступает только Германии. Здесь представлены такие китайские предприятия, как Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация /CASIC/, компании «Хуавэй», «Хайер» и другие, которые продемонстрируют возможности и достижения китайской промышленности, а также будут содействовать дальнейшему развитию международного сотрудничества.
Выставка продлится до 27 апреля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Алматы проходит выставка кошек Во Владивостоке проходит выставка сайнс-арт "Открытие, открытие" В провинции Хэнань проходит конкурс народных пьес и эстрадных произведений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы5
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино53
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение