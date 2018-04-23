В Пермь привезут огромный портрет маршала Жукова и советские агитационные плакаты 1940 годов

27 апреля в Центральном выставочном зале откроется выставка (0+), на которой покажут подлинные агитплакаты и рисунки, созданные в Советском союзе в 1930-1940 годах.

В числе экспонатов подлинные работы советских художников Ефимова, Дени, Кукрыниксы, Чехонина и других. Посетители выставки смогут увидеть известные агитационные плакаты: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», «На трактор девушки садятся», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!».

— Главный смысловой акцент этого проекта ­— «Конный портрет Маршала Жукова» кисти народного художника РСФСР Василия Яковлева — огромное живописное полотно 2х3 метра, — рассказали организаторы. — Когда в 1957 году Хрущеву понадобилось избавиться от легендарного маршала, именно это полотно он выставил на Пленуме ЦК КПСС в качестве «вещдока» наполеоновских амбиций полководца. В конечном итоге портрет был запрещён для показа более чем на 30 лет.

Агитплакаты были хорошо знакомы советским людям

Все экспонаты коллекции советских агитплакатов и рисунков находится в собрании государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Только некоторые из них участвовали в художественных выставках.

Экспозиция будет выставлена в Центральном выставочном зале с 27 апреля по 10 июня.