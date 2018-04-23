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В Пермь привезут огромный портрет маршала Жукова и советские агитационные плакаты 1940 годов
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В Пермь привезут огромный портрет маршала Жукова и советские агитационные плакаты 1940 годов 

59.ru 12 минут назад
Фото: 59.ru
27 апреля в Центральном выставочном зале откроется выставка (0+), на которой покажут подлинные агитплакаты и рисунки, созданные в Советском союзе в 1930-1940 годах.
В числе экспонатов подлинные работы советских художников Ефимова, Дени, Кукрыниксы, Чехонина и других. Посетители выставки смогут увидеть известные агитационные плакаты: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», «На трактор девушки садятся», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!».
— Главный смысловой акцент этого проекта ­— «Конный портрет Маршала Жукова» кисти народного художника РСФСР Василия Яковлева — огромное живописное полотно 2х3 метра, — рассказали организаторы. — Когда в 1957 году Хрущеву понадобилось избавиться от легендарного маршала, именно это полотно он выставил на Пленуме ЦК КПСС в качестве «вещдока» наполеоновских амбиций полководца. В конечном итоге портрет был запрещён для показа более чем на 30 лет.
Агитплакаты были хорошо знакомы советским людям
Все экспонаты коллекции советских агитплакатов и рисунков находится в собрании государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Только некоторые из них участвовали в художественных выставках.
Экспозиция будет выставлена в Центральном выставочном зале с 27 апреля по 10 июня.
Ранее в Пермской государственной художественной галерее открылась выставка картин художественного руководителя и председателя жюри конкурса «Арабеск» Владимира Васильева. Мы побывали на открытии выставки и встрече поклонников с балетмейстером.
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