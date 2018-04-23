В «Меридиане» рассказали о дополнительной деятельности библиотек

Жители ЮЗАО стали чаще посещать библиотеки: ведь там теперь можно не только взять интересную книжку, но еще и увидеть различные музейные и тематические экспозиции, послушать познавательные лекции и даже поучаствовать в экскурсиях.

Об этом говорилось на встрече-диалоге в центре культуры и искусства «Меридиан», которую организовал территориальный общественный совет столичного Юго-Запада.

«Дополнительная деятельность библиотек очень важна, — подчеркнула на мероприятии ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН Анастасия Гачева. — Порой библиотеки заменяют музеи. Вот, например, у нас в Москве пока нет музея Николая Федоровича Федорова , наставника Циолковского и «московского Сократа», как его называли. Но роль этого музея фактически играет наша библиотека № 180, в которой я работаю уже 25 лет».

Многие интересные экспозиции в библиотеках составляются благодаря помощи самих посетителей. «Люди, побывавшие на наших мероприятиях, настолько проникаются духом есенинской эпохи, что приносят из дома очень ценные вещи, — говорит заведующая библиотекой № 186 имени С. А. Есенина Ирина Булгакова . — Так, одна из читательниц отдала нам старинную керосиновую лампу из полудрагоценного камня, которую ее предкам подарил барин в качестве награды за отличный труд. Другая наша читательница принесла нам интересный экспонат — старую печатную машинку, которую всю Великую Отечественную войну проносил в вещмешке ее родственник — он был фронтовым корреспондентом.

Во время встречи председатель Зюзинского общества старожилов Валентина Дербишина также поделилась воспоминанием о том, как зарождался музей Зюзинской волости. Недавно он отметил свое трехлетие, а Тамара Руснак рассказала о музее „Служу России“, который работает в школе № 1883.

»У Федорова была такая формула: «Всякий человек носит в себе музей». Иными словами, каждый из нас является носителем определенной памяти, например, своей семьи или рода. Философ указывал на то, как важно для каждого человека собирать эту семейную и родовую память», — резюмировала Анастасия Гачева.