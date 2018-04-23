Ещё
В «Меридиане» рассказали о дополнительной деятельности библиотек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Меридиане» рассказали о дополнительной деятельности библиотек 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Жители ЮЗАО стали чаще посещать библиотеки: ведь там теперь можно не только взять интересную книжку, но еще и увидеть различные музейные и тематические экспозиции, послушать познавательные лекции и даже поучаствовать в экскурсиях.
Об этом говорилось на встрече-диалоге в центре культуры и искусства «Меридиан», которую организовал территориальный общественный совет столичного Юго-Запада.
«Дополнительная деятельность библиотек очень важна, — подчеркнула на мероприятии ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН Анастасия Гачева. — Порой библиотеки заменяют музеи. Вот, например, у нас в Москве пока нет музея Николая Федоровича Федорова, наставника Циолковского и «московского Сократа», как его называли. Но роль этого музея фактически играет наша библиотека № 180, в которой я работаю уже 25 лет».
Многие интересные экспозиции в библиотеках составляются благодаря помощи самих посетителей. «Люди, побывавшие на наших мероприятиях, настолько проникаются духом есенинской эпохи, что приносят из дома очень ценные вещи, — говорит заведующая библиотекой № 186 имени С. А. Есенина Ирина Булгакова. — Так, одна из читательниц отдала нам старинную керосиновую лампу из полудрагоценного камня, которую ее предкам подарил барин в качестве награды за отличный труд. Другая наша читательница принесла нам интересный экспонат — старую печатную машинку, которую всю Великую Отечественную войну проносил в вещмешке ее родственник — он был фронтовым корреспондентом.
Во время встречи председатель Зюзинского общества старожилов Валентина Дербишина также поделилась воспоминанием о том, как зарождался музей Зюзинской волости. Недавно он отметил свое трехлетие, а Тамара Руснак рассказала о музее „Служу России“, который работает в школе № 1883.
»У Федорова была такая формула: «Всякий человек носит в себе музей». Иными словами, каждый из нас является носителем определенной памяти, например, своей семьи или рода. Философ указывал на то, как важно для каждого человека собирать эту семейную и родовую память», — резюмировала Анастасия Гачева.
Твоя Газета: последние новости
Гости «Библионочи» в Есенинке будут сочинять сказки и рисовать космос Более двух тысяч посетителей отпраздновали в Дарвиновском музее День эволюции В ходе кураторской экскурсии по выставке «Северный путь» участникам открылся смысл тайных знаков в работах Лорен Хартман
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили26
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение