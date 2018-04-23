На Ямале ко Дню Победы представят виртуальную выставку изобразительного искусства

На Ямале 7 мая откроют окружную выставку изобразительную искусства «Была война…Была Победа», приуроченную к празднованию 73-й годовщины Великой Победы. Впервые ежегодная экспозиция стала виртуальной.

Мероприятие организовали департамент культуры ЯНАО и окружной Дом ремесел. Оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, призвано осветить подвиг народа в Великой Отечественной войне посредством творчества.