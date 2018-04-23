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На Ямале ко Дню Победы представят виртуальную выставку изобразительного искусства
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На Ямале ко Дню Победы представят виртуальную выставку изобразительного искусства 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале 7 мая откроют окружную выставку изобразительную искусства «Была война…Была Победа», приуроченную к празднованию 73-й годовщины Великой Победы. Впервые ежегодная экспозиция стала виртуальной.
Мероприятие организовали департамент культуры ЯНАО и окружной Дом ремесел. Оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, призвано осветить подвиг народа в Великой Отечественной войне посредством творчества.
В экспозицию войдут произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, отражающие трагические страницы в истории Великой Отечественной войны и Арктики. Их представят профессиональные и начинающие ямальские художники. Посетители увидят образы людей, переживших вместе со страной все тяготы фронтовых лет и суровые трудовые будни тыла. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном Доме ремесел, все работы разместят на официальном сайте учреждения.
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