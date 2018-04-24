Мэрия Уфы предупредила о штрафах за граффити

В администрации Уфы всерьёз обеспокоены обилием разграффиченных стен в башкирской столице. Представители мэрии при этом отмечают, что есть мастера своего дела, превращающие серые поверхности в искусство, но напоминают, что не все такие рисунки считаются шедеврами.

В муниципалитете просят не забывать, что изображения уличных художников зачастую портят эстетический вид города.

— Художники граффити и граждане, «занимающиеся написанием на стенах», наносят своим творчеством финансовый ущерб. Напомним, что за нарушение правил благоустройства согласно ч. 1 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях грозит штрафом для граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Должностные лица заплатят дороже — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, юрлица — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, — предупредили в пресс-службе администрации.

Свои идеи по облагораживанию улиц в мэрии просят согласовывать с местными властями. В городе уже есть позитивные примеры — большие красивые рисунки украшают дома на улицах Ленина, Менделеева, Кирова.