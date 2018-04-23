В Уфе выберут лучшего художника граффити

В республиканской столице с 24 апреля начнут принимать заявки на масштабный городской конкурс граффити. Победители получат возможность оставить память о себе на одной из городских площадок.

Конкурс будет посвящен Году семьи в Башкирии. Инициатором выступило городское управление жилищного хозяйства. Участвовать смогут художники от 10 до 30 лет, умеющие работать с краской, те, кто сможет нарисовать свой эскиз на стене.

— До 30 мая будут приниматься эскизы рисунком. После этого до 7 июня организаторы выберут семь победителей. 8 июня на одной из площадок художники смогут воплотить свои идеи на практике, а троих лучших авторов наградят ценными призами, — сообщили в управлении жилищного хозяйства Уфы.