Ещё
В Уфе выберут лучшего художника граффити
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе выберут лучшего художника граффити 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В республиканской столице с 24 апреля начнут принимать заявки на масштабный городской конкурс граффити. Победители получат возможность оставить память о себе на одной из городских площадок.
Конкурс будет посвящен Году семьи в Башкирии. Инициатором выступило городское управление жилищного хозяйства. Участвовать смогут художники от 10 до 30 лет, умеющие работать с краской, те, кто сможет нарисовать свой эскиз на стене.
— До 30 мая будут приниматься эскизы рисунком. После этого до 7 июня организаторы выберут семь победителей. 8 июня на одной из площадок художники смогут воплотить свои идеи на практике, а троих лучших авторов наградят ценными призами, — сообщили в управлении жилищного хозяйства Уфы.
ufa1.ru: последние новости
Детишек-сирот из Уфы покажут на федеральном канале Режиссер из Уфы снимет продолжение фильма «Неадекватные люди» В детском саду Башкирии воспитатель облил кипятком ребенка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили26
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение