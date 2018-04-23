Фотовыставка «Мир глазами архитектора» открылась в Нижнем Новгороде

В экспозицию вошло около 70 работ разных лет. Об этом сообщили в Нижегородском государственном выставочном комплексе.

Имя почетного архитектора России и фотохудожника Александра Маврычева хорошо известно не только в Нижнем Новгороде, но и в других города Поволжья. В частности, он создал множество проектов в Самаре. На выставке автор представляет свой взгляд на красоту обыденных вещей, которую научился видеть еще в детстве благодаря отцу — живописцу Аркадию Маврычеву.

Как отмечают организаторы, работы фотохудожника демонстрируют внимание к характеру и сути вещей и событий.

"Это тот же любящий взгляд на простые пейзажи и предметы, это умение узнать и оценить в простоте главное и вечное", — подчеркнули в выставочном комплексе.

Выставка будет открыта для посетителей до 16 мая.