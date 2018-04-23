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Фотовыставка «Мир глазами архитектора» открылась в Нижнем Новгороде
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Фотовыставка «Мир глазами архитектора» открылась в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В экспозицию вошло около 70 работ разных лет. Об этом сообщили в Нижегородском государственном выставочном комплексе.
Имя почетного архитектора России и фотохудожника Александра Маврычева хорошо известно не только в Нижнем Новгороде, но и в других города Поволжья. В частности, он создал множество проектов в Самаре. На выставке автор представляет свой взгляд на красоту обыденных вещей, которую научился видеть еще в детстве благодаря отцу — живописцу Аркадию Маврычеву.
Как отмечают организаторы, работы фотохудожника демонстрируют внимание к характеру и сути вещей и событий.
"Это тот же любящий взгляд на простые пейзажи и предметы, это умение узнать и оценить в простоте главное и вечное", — подчеркнули в выставочном комплексе.
Выставка будет открыта для посетителей до 16 мая.
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