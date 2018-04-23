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Фотовыставка о трубочистах откроется в Нижнем Новгороде (ФОТО)
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Фотовыставка о трубочистах откроется в Нижнем Новгороде (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Выставка работ эстонского фотографа Татьяны Линд «Коснуться неба: трубочисты» откроется в Нижнем Новгороде 26 апреля. В этот же день состоится творческая встреча с автором. Об этом сообщили в Русском музее фотографии.
В экспозицию войдет 25 черно-белых снимков, посвященных работе трубочистов в разных странах мира. В Европе, и в частности в Эстонии, многие традиции этой древней профессии сохранились до наших дней. Например, прежней осталась их форма одежды и инструменты. Опыт работы передается от старшего поколения к младшему, а учиться делу трубочиста надо несколько лет. Обо всем этом и многом другом нижегородцы смогут узнать, посетив выставку.
Экспозиция будет открыта до 10 мая.
Напомним, в настоящее время в Русском музее фотографии завершается выставка о Японии.
Фото: Русский музей фотографии
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