Фотовыставка о трубочистах откроется в Нижнем Новгороде (ФОТО)

Выставка работ эстонского фотографа Татьяны Линд «Коснуться неба: трубочисты» откроется в Нижнем Новгороде 26 апреля. В этот же день состоится творческая встреча с автором. Об этом сообщили в Русском музее фотографии.

В экспозицию войдет 25 черно-белых снимков, посвященных работе трубочистов в разных странах мира. В Европе, и в частности в Эстонии, многие традиции этой древней профессии сохранились до наших дней. Например, прежней осталась их форма одежды и инструменты. Опыт работы передается от старшего поколения к младшему, а учиться делу трубочиста надо несколько лет. Обо всем этом и многом другом нижегородцы смогут узнать, посетив выставку.

Экспозиция будет открыта до 10 мая.

Напомним, в настоящее время в Русском музее фотографии завершается выставка о Японии.

Фото: Русский музей фотографии