Выставка живописи Николая Виноградова откроется 23 апреля в Дзержинске

Выставка живописи Николая Виноградова начнет работу в Дзержинске, сообщает пресс-служба администрации города.

Экспозиция развернется в атриуме Центра общественной работы. Будут представлены 30 работ автора.

Открытие состоится в полдень 23 апреля. Выставка продолжит работу до 25 мая.

Как отмечается в сообщении, Николай Виноградов родился в Дзержинск. Он закончил Дзержинскую художественную школу и Московский заочный университет искусств, всю свою жизнь посвятил живописи. Николай Виноградов — активный участник городских и всероссийских выставок.