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Выставка живописи Николая Виноградова откроется 23 апреля в Дзержинске
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Выставка живописи Николая Виноградова откроется 23 апреля в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Выставка живописи Николая Виноградова начнет работу в Дзержинске, сообщает пресс-служба администрации города.
Экспозиция развернется в атриуме Центра общественной работы. Будут представлены 30 работ автора.
Открытие состоится в полдень 23 апреля. Выставка продолжит работу до 25 мая.
Как отмечается в сообщении, Николай Виноградов родился в Дзержинск. Он закончил Дзержинскую художественную школу и Московский заочный университет искусств, всю свою жизнь посвятил живописи. Николай Виноградов — активный участник городских и всероссийских выставок.
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