В Екатеринбурге представили картины тайных садов Ватикана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Уральский живописец Андрей Шихов — первый из художников России, получивший официальное разрешение от папской администрации писать приватные сады Ватикана, представил свои работы в Екатеринбургской галерее современного искусства.

"Я учился в Италии, мне было интересно попасть на территорию закрытого Ватикана. Мои друзья итальянцы говорили, что это нереально, а я все-таки написал официальное письмо, и меня пригласили на переговоры. При разговоре со мной представитель Ватикана сказал, что я, похоже, буду единственным русским художником, который работает на территории Ватикана за последние 250 лет. Мне разрешили работать с 10:00 до 15:00", — рассказал Шихов ТАСС.

Художник проработал в садах понтифика два месяца — апрель и май 2009 года. На выставке «Тайные сады Ватикана» он представил несколько десятков живописных полотен. Все они сделаны непосредственно на пленэре, ни одно произведение не имеет повторений, пояснил Шихов.

"Ранее презентации работ проходили в частных галереях, это были закрытые показы. Сейчас широкая публика увидит их впервые. За рубежом они тоже не выставлялись", — отметил художник. Персональная выставка проработает в Екатеринбурге до 2 мая, добавили в галерее.

Андрей Шихов — художник, дизайнер, декоратор, сценограф, коллекционер, окончил Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра. С 2007 по 2012 год учился в Институте Европейского дизайна (IED) в Риме и Милане (Италия) на кафедре интерьеров и сценографии.