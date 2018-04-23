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Телевизионная научно-популярная программа «Планета Океан» принимает участие в премии «Хрустальный компас»
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Телевизионная научно-популярная программа «Планета Океан» принимает участие в премии «Хрустальный компас» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Совместный проект ГТРК «Калининград» и Музея Мирового океана «Планета Океан» принимает участие в национальной премии «Хрустальный компас».
Цель проекта — через экспозиционно-выставочное пространство Музея Мирового океана, образовательные проекты и морские экспедиции представить Мировой океан во всем многообразии, популяризировать Музей как уникальный центр научных исследований в сфере изучения природы океана, морской истории страны и Калининградской области.
Ознакомиться и проголосовать за программу «Планета Океан» можно здесь.
Телевизионная научно-популярная программа «Планета Океан» принимает участие в премии «Хрустальный компас»
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