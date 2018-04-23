Телевизионная научно-популярная программа «Планета Океан» принимает участие в премии «Хрустальный компас»

Совместный проект ГТРК «Калининград» и Музея Мирового океана «Планета Океан» принимает участие в национальной премии «Хрустальный компас».

Цель проекта — через экспозиционно-выставочное пространство Музея Мирового океана, образовательные проекты и морские экспедиции представить Мировой океан во всем многообразии, популяризировать Музей как уникальный центр научных исследований в сфере изучения природы океана, морской истории страны и Калининградской области.

Ознакомиться и проголосовать за программу «Планета Океан» можно здесь.

Телевизионная научно-популярная программа «Планета Океан» принимает участие в премии «Хрустальный компас»