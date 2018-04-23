Более 60 компаний примут участие в выставке строительной индустрии в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. / ТАСС /. Более 60 предприятий строительной и промышленной отраслей из 18 регионов будут представлены на строительной выставке «ЧеченСтройЭкспо-2018» в Грозном, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства промышленности и энергетики.

"Ежегодная выставка «ЧеченСтройЭкспо-2018» пройдет с 25-26 апреля в выставочном зале завода ГУП «ОРГТЕХНИКА». На выставке будут представлены более 60 успешных предприятий строительной и промышленной отраслей из 17 регионов и Чеченской Республики. В рамках деловой программы запланировано проведение конференции по инновационным разработкам в строительстве и презентаций по актуальным вопросам развития строительной индустрии в республике и российских регионах", — отметили в пресс-службе.

Выставка проводится с целью привлечения инвестиций в строительный комплекс республики, насыщения регионального рынка передовыми технологиями и высококачественными материалами.

"Основные разделы выставки — это материалы, инструменты и оборудование в строительстве и промышленности, а также специализированная техника, системы водо-, газо-, электроснабжения, отопления, вентиляции, канализации и технологии для ЖКХ. В рамках деловой программы запланировано проведение конференции по инновационным разработкам в строительстве и презентаций по актуальным вопросам развития строительной индустрии в республике и российских регионах", — сказали в минпроме Чечни.

В 2017 году участие в выставке приняли около 50 предприятий строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. На своих выставочных стендах они представили высококачественную продукцию и инновационные технологии.