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Музей памяти советских летчиков-добровольцев откроется осенью 2018 года в Китае
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Музей памяти советских летчиков-добровольцев откроется осенью 2018 года в Китае 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 23 апреля. Музей, посвященный памяти советских летчиков-добровольцев, откроется в сентябре 2018 года в китайском городе Ухань. Об этом сообщил в понедельник заместитель начальника канцелярии управления Парка Освобождения Чень Пуэй журналистам в рамках организованного генеральным консульством КНР в Екатеринбурге пресс-тура.
"В сентябре откроется музей памяти советских летчиков-добровольцев. Технически строительство музея завершится уже в мае, а открытие в сентябре будет приурочено к 80-летней годовщине освобождения города Ухань от японских оккупантов", — сказал он.
По его словам, в музее будут представлены летные костюмы, предметы быта летчиков и их награды.. «Кроме того, мы запросили чертежи истребителя И-16 в российском военном государственном архиве, чтобы по ним воссоздать макет в натуральную величину. Нам уже дали положительный ответ», — сказал Чень Пуэй.
В освобождении города Ухань в провинции Хубэй погибло более 100 советских летчиков-добровольцев. Память о 29 из них увековечена в Парке Освобождения восьмиметровым обелиском и гранитными могильными плитами. С 1979 года памятник находится под охраной правительства провинции Хубэй.
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