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Выставка плакатов «Окна ТАСС» открылась в Центральном Доме журналиста
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Выставка плакатов «Окна ТАСС» открылась в Центральном Доме журналиста 

ТАСС 1 час назад
В канун 9 мая Информационное агентство России ТАСС совместно с Центральным Домом журналиста открыли ретроспективную выставку «Окна ТАСС»: летопись Победы", рассказывающую об одном из самых знаменитых проектов агентства периода Великой Отечественной войны.
Экспозиция разместилась в двух залах первого этажа Домжура. На ней представлены полноразмерные реплики плакатов «Окна ТАСС», относящихся к разным периодам войны: «России двинулись сыны» ("Окно ТАСС" № 444), «Народные мстители» ("Окно ТАСС" № 511), «Подлую тварь — на фонарь!» ("Окно ТАСС" № 546), «Блокада прорвана!» ("Окно ТАСС" № 657), «Боец, мсти» ("Окно ТАСС" № 714), «Мужайся, сестра» ("Окно ТАСС" № 752) и другие.
О значении плакатов и о том, насколько была велика сила их эмоционального воздействия на советских людей, говорят черно-белые фотографии, сделанные военными фотокорреспондентами ТАСС на улицах осажденных городов в Москве, Ленинграде и Керчи. На снимках — обычные горожане и бойцы Красной Армии, читающие агитационные плакаты.
Еще на одной фотографии, уже послевоенной, запечатлена Инна Васильевна Селиванова — дочь художника Ленинградских «Окон ТАСС» Василия Николаевича Селиванова, в одиночку создавшего с 1942 по 1943 год более 70 агитационных плакатов в осажденном и голодавшем городе.
В Центральном Доме журналиста в Москве выставку можно увидеть до 12 мая. Вход свободный.
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