Гид по нижегородской архитектуре опубликовал проект «Городские экспедиции»

Самый полный, ёмкий, и необычный гид по архитектуре Нижнего Новгорода опубликовали авторы проекта «Городские экспедиции». В рамках проекта «ПопАрхАрт», на котором рассказывают о современном искусстве и архитектуре.

Автор гида — Ира Маслова — показывает и расказывает об особенностях нижегородской архитектуры. В материале представлены 15 эпох в ста фотографиях XX века Нижнего–Горького–Нижнего: от эклектики, модерна и неоклассики, до народной стройки или горьковского метода.

"— Скажьите, пожьалуста, почьему у вас в стране часто меньаются стили архитектуры, был один, потом второй, потом снова один? — спрашивает иностранный турист на городской экспедиции.

— Потому что в нашей стране архитектура ХХ века — это политика ХХ века, наша художественная культура полностью зависела от личности вождя. Так было в советский период, сначала менялись настроения Сталина, затем не менялись настроения у Хрущёва и Брежнева, и мы теперь все живём в архитектуре эпохи застоя. "

Гид — история города, рассказанная через архитектуру и массовую застройку.